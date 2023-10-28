Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'deki personelimizle bağlantımızı kaybettik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki personelleriyle bağlantılarını kaybettiklerini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, , X sosyal medya platformundan, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze'deki personelimiz, sağlık tesisleri, sağlık çalışanları ve sahadaki diğer insani yardım ortaklarımızla bağlantımızı kaybettik." ifadesini kullanan Ghebreyesus, bu kuşatmanın, çalışanların güvenliği ve savunmasız hastaların acil sağlık riskleri konusunda endişe verici olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, paylaşımında, "Tüm sivillerin derhal korunmasını ve insani yardımın tam olarak sağlanmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verdi.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.