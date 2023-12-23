Dünyada tartışılan her sorun insan kaynaklı

Kültür Sanat Servisi

İklim ve çevre krizi, gelişen ve değiştiren teknolojiler, ekonomik ve sosyal kırılmalar... Üstüne, dünyanın farklı coğrafyalarında bırakın çözülmeyi daha da derinleşen temel insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim gibi sorunlar...

Dünya üzerinde bugün tartışılan her sorun insan kaynaklı. İklim değişikliği de doğanın yarattığı bir kriz değil, tersine insanın yarattığı ve sonuçlarını hâlâ gerektiği gibi ciddiye almadığı bir mesele. Yekta Kopan ile Prof. Dr. Selçuk Şirin’in sunuş yazılarıyla birlikte raflardaki yerini alan "İklim Değil, İnsanlık Krizi" kitabının yazarı Arda Öztaşkın, bu karmaşık sürdürülebilirlik meselelerini insan, gezegen, ekonomi ve teknoloji boyutlarıyla sade, şeffaf ve çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

Sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için küçük adımlarla olsa da eyleme geçmekle ilgili daha fazla kişiye farkındalık tohumu atmayı amaçlayan ve Yeni İnsan Yayınevi tarafından basılan kitabın yazar telifinden doğan tüm geliri, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) bağışlanacak.