Dünyanın dört bir yanından Filistin'e destek gösterileri

Dünyanın farklı bölgelerinde Filistin ile dayanışma gösterileri düzenlendi. ABD'de göstericiler Beyaz Saray'ın önünde bir araya gelirken, Avrupa'nın birçok başkentinde gösteri yürüyüşleri gerçekleştirildi. İngiltere'de polis 7 göstericiyi gözaltına alırken, Fransa'da göstericilere biber gazı ile müdahale edildi. Almanya'nın Berlin kentinde ise gösteriye izin verilmedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 9'uncu gününde de devam ediyor.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürürken Filistin Sağlık Bakanlığı 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda ise 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı açıklandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasına tepki göstermek için dünyanın dört bir yanında kent meydanlarındaa yürüyüşler, anma törenleri ve gösteriler gerçekleştirildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kalabalık Beyaz Saray önünde toplandı. Avrupa'da da birçok kentte gösteriler düzenlendi. İngiltere'de polis gösterilerde 7 kişiyi gözaltına aldı, Fransa'nın başkenti Paris'te ise polis göstericilere biber gazı ile müdahale etti.

Kenya'da ise Filistin'de hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Dünyanın farklı noktalarında Filistin'e destek gösterileri şu şekilde:

FAS: KALABALIK GRUPLAR DESTEK SLOGANLARI ATTI

Fas'ın başkenti Rabat’ta binlerce kişi İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ne destek için yürüdü.

Filistin ve Fas bayrakları ile Mescid-i Aksa resimleri taşıyan göstericiler, Filistin direnişine destek sloganları attı.

Rabat'taki tarihi Bab el-Had bölgesinde başlayan yürüyüşte, kalabalık gruplar parlamento binası yönünde ilerledi.

ABD: BEYAZ SARAY'IN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi için toplandı.

"Filistin için Amerikalı Müslümanlar" (AMP) adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısı üzerine katılımcılar, Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Meydanı'nda bir araya geldi.

AMP, gösteri çağrısında, "İsrail Nekbe'den bu yana en büyük yerinden edilmeye yol açıyor" ifadelerini kullanarak, tüm bunların ABD Başkanı Joe Biden'ın tam ve açık desteğiyle gerçekleştiği kaydedildi.

Binlerce katılımcı, yoğun yağmura rağmen ellerinde Filistin bayraklarıyla alana geldi / Fotoğraf: AA

Katılımcılar "Özgür Filistin", "Çok yaşa Filistin", "Hemen ateşkes", "İşgale son" sloganları atarken, "ABD'ye ödediğiniz vergiler İsrail'in savaşını fonluyor", "Filistin'e destek, insanlığa destektir", "İşgal direnişi meşru kılar" yazılı pankartlar açtı.

Destek gösterisine küçük çocuklarıyla beraber katılan Ortodoks Yahudiler de "İsrail devleti Yahudiliği temsil etmiyor" ve "Yahudiler, İsrail'i ve mezalimini kınıyor", "İsrail yangını başlattı" pankartları açtı.

Gösteride konuşma yapan bir Amerikalı Yahudi, "Siyonizmin ötesinde bir Yahudilik var. Filistin özgür olacaktır" diyerek, tüm Amerikalı Yahudilere Gazze'de şiddetin durdurulması için harekete geçme çağrısında bulundu.

KANADA: EYLEMCİLER MİSSİSSAUGA'DA

Kanada'nın Mississauga kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, ellerindeki pankart ve Filistin bayraklarıyla Filistin'e destek mesajı vererek İsrail'in askeri eylemlerini protesto etti.

Fotoğraf: AA

AVUSTRALYA: MELBOURNE'DE FİLİSTİN BAYRAKLARI İLE TOPLANDILAR

Avustralya'nın Melbourne kentinde binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi için toplandı. Victoria Devlet Kütüphanesi önünde toplanan göstericiler Filistin bayrakları ve pankart taşıdı.

Fotoğraf: AA

ŞİLİ: ESKİ BAKAN DA EYLEME KATILDI

Şili'deki Filistin topluluğunun çağrısıyla bir araya gelen onlarca kişi, Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'nın yakınında toplandı.

Filistin bayrakları taşıyan protestocular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Gazze'deki insanlık dramına dikkati çeken eylemciler, uluslararası topluma çağrıda bulunarak saldırıların bir an önce durdurulmasını talep etti.

Göstericilere Milletvekili Gonzalo Winter ile eski bakanlardan Rodrigo Delgado'nun da destek verdiği bildirildi.

Şili, Arap ülkeleri dışında en çok Filistinlinin yaşadığı ülke olarak biliniyor.

İSKOÇYA: KRALİYET KONSER SALONU ÖNÜNDE TOPLANDILAR

İskoçya'nın Glasgow kentinde toplanan yüzlerce kişi, Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenledi. Glasgow Kraliyet Konser Salonu önünde toplanan göstericiler Filistin bayrakları taşıdı.

Fotoğraf: AA

KENYA: ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için Kenya'nın başkenti Nairobi'de anma etkinliği düzenlendi. Anma etkinliğine katılanlar, mum yaktı.

Fotoğraf: AA

İNGİLTERE: LONDRA POLİSİ 7 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Filistin’le dayanışma eyleminde polis geniş güvenlik önlemi alırken, 7 kişi gözaltına alındı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Londra’daki BBC binası önü ile Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın bulunduğu Downing Sokağı arasında gerçekleşen yürüyüş, polisin geniş kapsamlı güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Londra Metropolitan Polisi, yürüyüş güzergahı dışındaki alanlar ile İsrail’in Londra Büyükelçiliği çevresinde eylem yapma yasağı ve gözaltı uyarısı yaparken yürüyüş olaysız tamamlandı.

İsrail Büyükelçiliği önünde sabah saatlerinden itibaren önlemler alan polis, Downing Sokağı'ndaki eylemin sona ermesiyle elçilik çevresindeki önlemleri artırdı.

Fotoğraf: AA

Elçiliğin önündeki Palace Green Caddesi'ni trafiğe kapatan polis, yürüyüş sonrası eyleme katılanların elçilik çevresine hareket etmesiyle caddenin bağlandığı Kensington High Street’te de önlemler aldı.

Burada hiçbir eyleme müsaade edilmeyeceği açıklanırken Downing Sokağı'ndaki yürüyüşün sona ermesiyle eyleme katılanların bir kısmı da yakınlardaki Trafalgar Meydanı’na yürüdü.

Burada güvenliği sağlayan polisin iki kişiyi gözaltına alması üzerine grupla polis arasında gerginlik yaşandı. Gözaltına alınan biri kadın iki kişinin serbest bırakılmasını isteyenlerle polis arasındaki gerginlik, gözaltına alınanların polis minibüsüne bindirilmesine kadar sürdü.

Gözaltına alınan iki kişi, polis minibüsüyle meydandan çıkarıldı.

İRLANDA: ANA MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ KATILDI

Öte yandan bugün İrlanda'nın başkenti Dublin'de de Filistin'le dayanışma eylemi düzenlendi. Kent merkezindeki O'Connell Caddesi'nden İsrail'in Dublin Büyükelçiliğine yürüyen göstericiler, Filistin'e özgürlük sloganları attı.

Filistin bayrakları ve Filistin'le dayanışma gösteren pankartların taşındığı yürüyüşe ana muhalefet partisi Sinn Fein Lideri Mary Lou McDonald da katıldı.

İSVİÇRE. CENEVRE VE BERN'DE GÖSTERİ YAPILDI

İsviçre'nin Cenevre ve Bern kentlerinde Filistin'e destek gösterileri yapıldı.

Cenevre'nin Place Neuve isimli meydanında düzenlenen gösteriye 7 binden fazla kişi katıldı.

Place Neuve'den Jonction bölgesine yürüyen göstericiler, Filistin, Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerin bayrakları ile Filistin'e destek içeren dövizler taşıdı.

Gösteri sırasında Arapça, Fransızca ve İngilizce Filistin'e destek sloganlar atıldı.

Geniş güvenlik önlemleriyle gerçekleştirilen gösteri yaklaşık 2 saat sürdü.

İsviçre'nin başkenti Bern'de de Filistin ile dayanışma mitingi düzenlendi. Organizasyona yaklaşık 500 kişi katıldı.

Gösteriler, resmi makamlardan izin alınarak yapıldı.

Basel ve Zürih'te ise Filistin yanlısı gösteriler düzenlenmesine izin verilmedi.

FRANSA: PARİS'TE EYLMCİLERE BİBER GAZI MÜDAHALESİ

Fransa'nın başkenti Paris'te polis, Filistin'e destek için kent meydanında ve sokaklarda bir araya gelenlerin etrafını sararak fiziki müdahalede bulundu ve göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıtmaya çalıştı.

Paris'te emniyet müdürlüğünün yasağına rağmen Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Gösteri, başkentin ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda yerel saatle 15.00 sularında başladı.

Gösteri başladığında polis meydanı tahliye ederek gösteriyi dağıtmaya çalıştı.

Fotoğraf: AA

Aralarında engelli vatandaşlar ve çok sayıda kadının olduğu göstericiler meydana yakın ara sokakta eylemlerine devam etti.

Corbeil-Essonnes Belediye Başkan Yardımcısı Elsa Toure protestoya katılan tek Fransız "seçilmiş" oldu.

Polis, göstericilerin etrafında çember oluşturarak bulundukları noktadan ayrılmalarına izin vermedi.

Ellerinde "Soykırımı durdurun" ve "Filistin özgür kalacak" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Katil İsrail, suç ortağı (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron", "Filistin galip gelecek", "Soykırımı durdurun" ve "Gazze hepimiz seninleyiz" sloganları attı.

Özellikle ellerinde Filistin bayrakları ve boynunda Filistin kültürünün bir parçası olan Filistin kefiyesi diye bilinen poşuları takan protestocuları durduran polis, göstericilere sert müdahalede bulundu.

Polis, bir göstericiyi boynundan ve bacaklarından tutarak göstericilerin bulunduğu alanın dışına çıkardı.

Göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahalesine ıslıkla karşılık vererek protesto etti. Polis, protestoculara karşı biber gazı kullandı.

Protestocular bir müddet oturma eylemi yaparak gösteriye devam ederken meydanın yakınlarındaki bir binanın en üst katına büyük bir Filistin bayrağı asıldı.

Paris Emniyet Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, gösteride kimlik kontrolüne tabi olan 269 kişiden 260'ına para cezası kesildi.

ALMANYA: BERLİN'DE GÖSTERİYE İZİN VERİLMEDİ

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistinlilerle dayanışma gösterisine polis izin vermedi.

Aralarında Filistinlilerin de bulunduğu bir grup, polise "Orta Doğu'da barış-Orta Doğu'da ateşkes-İki devletli çözüm" sloganıyla bir gösteri yapmak için başvurduktan sonra kent merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı'nın önündeki meydanda toplandı.

Polis, gösterinin yasaklandığı gerekçesiyle eylemcilerin meydandan ayrılmasını istedi. İnternetten gösterinin yasaklandığına dair kararın yayınlanmadığını belirten eylemciler, kararın yazılı halini görmek istedi.

Göstericiler, Gazze'de öldürülen çocukların fotoğraflarını da yere koydu / Fotoğraf: AA

Bu arada göstericiler polise, barışçıl bir gösteri yapacaklarını, sadece seslerini duyurmak istediklerini anlattı.

Söz konusu yazılı karar gelene kadar eylem yapan göstericiler, "Bombardımanları durdurun", "Filistin'e özgürlük", "Çocuklarımız ölüyor, herkes başka tarafa bakıyor", "Medya nerede?", "(Almanya Başbakan Olaf) Scholz neden sessizsin?" şeklinde sloganlar attı.

Bir süre sonra polis aracından gösterinin yasaklandığı ve eylemcilerin bölgeden ayrılması gerektiği anonsu yapıldı.

Ardından polis, çok sayıda göstericiyi gözaltında alırken, eyleme katılan diğer kişiler bölgeden ayrıldı.

İTALYA: 5 BİN KİŞİ YÜRÜDÜ

İtalya ve Malta'da, Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi.

İtalya'nın kuzeyindeki büyük kentlerden Milano'da Merkez Tren Garı önünden başlayan, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüş, Trotter parkındaki mitingle son buldu.

"Filistin ile dayanışma" yürüyüşüne, Filistinliler ve İtalyanların yanı sıra farklı ülkelerin vatandaşları, öğrenci grupları ile çeşitli sol gruplar katıldı.

Göstericiler sık sık "Özgür Filistin", "Zafere kadar İntifada" ve "Katil Netanyahu" diye slogan atarken, ellerinde de İsrail'in Gazze'yi bombalamasını kınayan ve "Gazze'deki soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

MALTA: OYUNCAK BEBEKLERLE PROTESTO

Akdeniz ülkesi Malta'da da Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi yapıldı.

Times of Malta gazetesinin haberine göre, Msida kentindeki gösteride bir araya gelen çok sayıda kişi, Gazze'ye yönelik İsrail kuşatmasının durdurulması çağrısı yaptı.

Göstericiler, Gazze'deki bombalamalarda hayatını kaybeden çocuklara atfen ellerinde oyuncak bebekler taşıyarak, durumu protesto etti.

Malta'daki Arap Kültür Derneğince düzenlenen gösteride, İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgusu yapıldı.

SIRBİSTAN: YARDIM KAMPANNYASI BAŞLATILDI

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Kent meydanında bir araya gelen grup, Gazze'de yaşananlara tepkilerini ve Filistin halkının yanında olduklarını gösteren dövizler ve Filistin bayrakları taşıdı.

Bu arada, Novi Pazar'da, Filistin halkına yardım kampanyası başlatıldığı da duyuruldu.

İSVEÇ: YÜZLERCE KİŞİ BAŞKENTTE

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan yüzlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Başkentin işlek meydanlarından Segels Torg'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Fotoğraf: AA

Çok sayıda İsveçli, Filistinli, Arap ve farklı milletlerden, her yaş grubundan insanların katıldığı gösteride, sık sık "Özgür Filistin", "Özgür Kudüs", "Gazze'ye özgürlük" sloganları atıldı, Filistin bayrakları taşındı.

Göstericilerin taşıdıkları dövizlerde Gazze'ye bombardımanın ve sivillere yapılan saldırıların durdurulmasına yönelik mesajlar yer aldı.