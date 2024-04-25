Dünyanın farklı noktalarındaki üniversitelerde gözaltılara rağmen Filistin'e destek eylemleri sürüyor

ABD'de Columbia Üniversitesinde geçen hafta başlayan ve dünya genelinde birçok üniversiteye yayılan Gazze'ye destek eylemleri; polis müdahaleleri, gözaltı ve uzaklaştırma tehditlerine rağmen devam ediyor.

Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara tepki göstermek için kampüsün bahçesinde başlattıkları oturma eylemi, dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler için ilham oldu.

ABD'den Avustralya'ya, Fransa'dan Mısır'a kadar birçok ülkede binlerce öğrenci, Filistin'le dayanışma amacıyla kendi üniversitelerinde gösteriler başlattı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını isteyen öğrenciler, Gazze'de ateşkes çağrılarına destek verilmesini ve İsrail'e silah tedarik eden şirketlerin boykot edilmesini talep ediyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, ülkede üniversite eylemlerinin yayılmasına önayak olan Columbia Üniversitesini ziyaret etti.

Johnson, kampüsteki Filistin'e destek gösterilerini "nefret ve antisemitizm" şeklinde niteleyerek, protestoları sonlandıramaması durumunda Rektör Nemat Minouche Shafik'in istifa etmesi çağrısında bulundu.

Kampüsteki protestoların kontrol altına alınmaması durumunda Başkan Joe Biden'ın yetkisini kullanarak Ulusal Muhafızları devreye sokması gerektiğini savunan Johnson'ın konuşması sık sık öğrencilerin yuhalamaları ile kesintiye uğradı.

Columbia Üniversitesindeki Yahudi öğrenciler ise Johnson'ın sözlerini yalanlayarak, Filistin destekçisi protestoların antisemitik bir tehdit oluşturmadığını savundu.

TEXAS ÜNİVERSİTESİ

Filistin'e destek gösterisi düzenleyen ABD'deki Texas Üniversitesi öğrencilerine güvenlik güçleri sert müdahale etti.

İsrail karşıtı gösteriye katılan 200 kadar öğrenci üniversitenin Austin yerleşkesinde toplandı. Polis ilk aşamada, grubu yönlendirdiğini iddia ettiği 17 kişiyi, daha sonra toplam 34 kişiyi gözaltına alırken, atlı birliklerin de dahil olduğu güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede yaşandı.

Polisin "dağılın" uyarılarına rağmen üniversite bahçesine oturarak eylemlerine devam eden öğrenciler, güvenlik güçleri tarafından çembere alındı.

Texas Valisi Greg Abbott ise sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, kalabalık dağılana kadar protestocuların gözaltına alınmaya devam edileceğini kaydetti.

Abbott, "Bu protestocuların yeri hapishane. Texas'ta antisemitizme müsamaha gösterilmeyecektir, nokta. Texas'taki herhangi bir üniversitede nefret dolu, Yahudi karşıtı protestolara katılan öğrenciler okuldan atılmalıdır" ifadelerini kullandı.

MARYLAND ÜNİVERSİTESİ

ABD'de başkent Washington'a yarım saatlik mesafedeki Maryland Üniversitesinden bir grup öğrenci, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla üniversite kampüsünün bahçesinde eyleme başladı.

Yüzden fazla öğrencinin katıldığı ve aralarında farklı din ve etnik kökene mensup öğrencilerin bulunduğu grup, Gazze'de acil ateşkes için sloganlar attı.

GÜNEY CALIFORNIA ÜNİVERSİTESİ

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Güney California Üniversitesinde polis, öğrencilerin kampüsün belli bölgelerine çadır kurmasına izin vermedi.

Göstericilerin dağılması için uyarılarda bulunan polis, gün içinde halen gösterilerine devam eden bir grup öğrenciyi gözaltına aldı. Polis daha sonra üniversitenin ana kampüsünü halkın kullanımına kapattı.

BERKELEY ÜNİVERSİTESİ

ABD'deki California Berkeley Üniversitesinde öğrenciler, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve üniversite yönetiminin İsrail’e destek veren şirketlerle ilişkilerini kesmesi talebi ile üniversite kampüsünde "dayanışma kampı" kurdu.

Öte yandan, Üniversite Sözcüsü, üniversitenin yatırım politikalarını değiştirmeye yönelik bir planları olmadığını söyledi.



ABD'deki Pittsburgh Üniversitesinde öğrenciler, üniversite yönetimini İsrail'i finanse eden kişi ve kurumlarla mali ilişkilerini kesmeye çağırdı.

Gösteriyi düzenleyen Sam Weiner, üniversite yönetimi taleplerini karşılayana kadar gösterilere devam edeceklerini söyledi.

ABD'deki Brown Üniversitesinden yaklaşık 80 öğrenci, kampüste kamp kurarak üniversitenin İsrail bağlantılı şirketlerle işbirliğini kesmesini talep etti.

SYDNEY ÜNİVERSİTESİ

Avustralya'da Sydney Üniversitesinde yüzlerce Filistin destekçisi öğrenci, kampüste çadırlar kurarak İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti.

Öğrenciler, kampüse kurdukları çadırların üzerine "Nehirden Denize", "Silah üreticileriyle ilişkileri kesin", "Özgür Filistin" ve "İlk Columbia sırada USYD (University of Sydney)" ifadeleri yer aldı.

Avustralyalı Senatör David Shoebridge'in de katıldığı protestoda, yüzlerce öğrenci üniversitenin, "İsrail üniversiteleri ve silah üreticileriyle bağlarını kesmesini" talep etti.

SCIENCES PO ÜNİVERSİTESİ

Fransa'nın en prestijli okullarından Sciences Po'da öğrenciler Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Okulun bahçesinde çadır kuran öğrenciler, "(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron istemese de Filistin'in onuru ve öldürülenler için biz buradayız" sloganları attı.

"Gazze'de Üniversite Kalmadı" yazılı afiş taşıyan öğrenciler, Gazze'de aylardır devam eden zulmü kınamak için harekete geçtiklerini kaydetti.

KAHİRE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

Mısır'daki Kahire Amerikan Üniversitesinde öğrenciler, Filistin destekçisi gösteri düzenledi.

Üniversite yönetimini İsrail'i destekleyen şirketleri boykot etmeye ve bu şirketlerle anlaşmalarını feshetmeye çağıran öğrenciler, "Paramız nereye gidiyor? Kahire Amerikan Üniversitesi soykırımı finanse ediyor!" yazılı pankartlar taşıdı.

Öğrenciler, yönetimi ABD'li teknoloji şirketi Hewlett Packard ve Fransız sigorta şirketi AXA'yı boykot etmeye çağırdı.