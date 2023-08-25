Durakta öpüştüğü ifade edilen çiftin hedef alındığı görüntülere yayın yasağı getirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yolcu duraklarında öpüştüklerini ifade ettiği çifti “Bir döndüm ki öpüşüyorlar, nevrim döndü, adi seni. Allah senin cezanı versin" sözleri ile hedef alan kadın, olay anına ilişkin görüntü hakkında yayın yasağı kararı aldırdı. Karar, Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı.

İstanbul'da yolcu duraklarında öpüştüklerini ifade ettiği çifti hedef alarak bağıran kadın, olay sırasında kaydedilen görüntüye yayın yasağı getirildi.

Gazete Pencere'de yer alan habere göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yolcu duraklarında öpüştüklerini gördüğü çifte, “Bir döndüm ki öpüşüyorlar, nevrim döndü, adi seni! Allah senin cezanı versin!” diyerek bağıran kadın, o ana ait kaydedilen görüntü için yayın yasağı aldırdı.

Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararın gerekçesinde, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 9/1. maddesinde yer alan “İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir” ve anılan maddenin 3. fıkrasında “İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilir” şeklindeki düzenlemelere atıf yapıldı.

NE OLMUŞTU?

'İstanbul'da Havadis' isimli sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan ve gündem olan bir görüntüde bir kadın Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu duraklarında öpüştüğünü iddia ettiği bir çifti taciz etmişti.

Öpüştüğü iddia edilen çift ise kendilerine bağıran ve ''Allah senin cezanı versin'' diyen kadına, ''Sana ne?'' diyerek tepki göstermişti.

Çifte bağıran ve hakaret eden kadın, gençler gidince sakinleşebilmişti. Yaşanan bu anlar, çevredekilerin cep telefon kamerasına yansımıştı.

Olayın ardından görüntüler, sosyal medya platformları ve haber sitelerinde paylaşılmıştı.