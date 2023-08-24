Bir yobaz, sevgi ile karşılaştı: Bir döndüm ki öpüşüyorlar, nevrim döndü, adi seni...

Sabiha Gökçen Havaalanı’ndaki yolcu duraklarında bir kadın, öpüştüklerini ifade ettiği çifte hedef aldı. Kadın, “Bir döndüm ki öpüşüyorlar, nevrim döndü, adi seni. Allah senin cezanı versin” dedi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndaki yolcu duraklarında bir kadın, bir çifti öpüştükleri için hedef aldı.

'İstanbul'da Havadis' isimli sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan ve gündem olan bir görüntüde bir kadın Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu duraklarında öpüştüğünü iddia ettiği bir çifti taciz etti.

Öpüştüğü iddia edilen çift ise kendilerine bağıran ve ''Allah senin cezanı versin'' diyen kadına, ''Sana ne?'' diyerek tepki gösterdi.

Çifte bağıran ve hakaret eden kadın, gençler gidince sakinleşebildi. Yaşanan bu anlar, çevredekilerin cep telefon kamerasına yansıdı.