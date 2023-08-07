Gerici yasaklar devam ediyor: Gökçe'nin LGBTİ+ paylaşımları gerekçe gösterilerek konseri iptal edildi

Müzisyen Gökçe’nin Afyonkarahisar’a bağlı Sandıklı ’da vereceği konser LGBTİ+ desteği yaptığı gerekçesiyle yasaklandı.

AKP'li Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı Termal Turizm Festivali kapsamında müzisyen Gökçe 11 Ağustos’ta gerçekleştireceği konserin iptal edildiğini söyledi.

Gerici dernek ve vakıflar üzerinden konserler iptal edilmeye ve sanatçıları hedef gösterilmeye devam ediyor.

Afyonkarahisar’a bağlı Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, sosyal medya hesabından müzisyen Gökçe'nin "İsteyen istediğini sever, aşk aşktır. Love is love" paylaşımını gerekçe gösterdi.

"Bizzat inceleme yaptığını" söyleyen Çöl, açıklamasında sanatçının LGBTİ+ desteğinde bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı’na iftira içerikli paylaşımları yaptığını öne sürdü.

Çöl ayrıca Gökçe'nin Sandıklı sınırlarına giremeyeceğini söyledi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sandıklı'mızın ve Aziz Milletimizin dikkatine;11 Ağustos 2023'de planladığımız organizasyon, bizzat yaptığım incelemeler neticesinde davetli sanatçının LGBT desteği içeren ve Sn. Cumhurbaşkımıza karşı iftiraya varan paylaşımları nedeniyle iptal edilmiştir.Her zaman dediğimiz gibi, biz bu ülkenin evladıyız. Ne Sn. Cumhurbaşkanımıza ne de kutsal değerlerimize zarar veren hiç kimseyi kabul etmedik, etmeyiz! Bırakın bu içerikleri paylaşanların Sandıklı'da sahneye çıkmasını, ilçemiz sınırlarından giremez! Aziz milletimize arz ederim!"