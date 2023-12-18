Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yüksek ateş ve mide üşütmesi şikayeti üzerine hastaneye kaldırıldı. Özbek'in tedavisi devam ederken Galatasaray'ın bugünkü yönetim kurulu toplantısı da ertelendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Özbek'in hastaneye yüksek ateş ve mide üşütmesi şikayeti ile başvurduğu öğrenildi.
Galatasaray'ın bugünkü yönetim kurulu toplantısı da Özbek'in sağlık durumu nedeniyle ertelendi.
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