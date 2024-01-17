Dursun Özbek: Murat Kurum, İstanbul için bir şans

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, AKP’nin İBB Adayı Murat Kurum’un İstanbul için bir şans olduğunu savundu.

Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Galatasaray’ı ziyaret etti. Burada Kurum’u ağırlayan Galatasaray Başkanı Özbek’in yaptığı açıklama dikkat çekti.

Kurum’un İstanbul için bir şans olduğunu iddia eden Özbek, şunları söyledi: “Sayın bakanımın ben İstanbul’a bakış açısını ben çok iyi biliyorum. Gerek Emlak Konut’taki gerekse bakan olduktan sonraki görev çerçevesinde bunları konuşmak tartışmak fırsatımız oldu. Şahsi kanaatim, sayın bakanın İstanbul için bir şans olduğu… Faaliyetlerini özellikle İstanbul’un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden son derece eminim.”

KURUM'UN BEŞİKTAŞ ZİYARETİ

AKP'li Murat Kurum, seçim çalışmaları için Beşiktaş'ı da ziyaret etti. Burada Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'la kameralar karşısına geçen Kurum, başkanın adını karıştırdı.

Kurum, burada yaptığı konuşmada Beşiktaş'ın da adını yanlış ifade ederek, "Beşiktaş Spor kulübündeyiz. (Beşiktaş Jimnastik Kulubü)" dedi. Kurum, Arat'tan bahsederken ise "Hasan At" dedi.