Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Bir proje olduğunu söylemiştim

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray'ın bir 'koalisyona' karşı savaştığını iddia etti. Kulübü lehine verilen hakem kararlarının ardından Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamalara da değinen Özbek, isim vermeden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için "Rakip takımın bize bu söylemleri gönderen rakibin başkanlarının bir proje olduğunu söylemiştim, bunun arkasındayım" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün düzenlenen sponsorluk anlaşmasında konuştu. TFF'nin istifa etmesi gerektiğini yineleyen Özbek, bir koalisyona karşı savaştıklarını öne sürerken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u isim vermeden hedef aldı.

Sponsorluk gelirinde Galatasaray tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştıklarını belirten Özbek, "50 milyon euroluk hedefimizi de geçmiş bulunuyoruz" dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin istifa etmesi gerektiği yönündeki görüşünü de tekrarlayan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz yeni seçilmiş federasyonun desteklenmesi gerektiğini ifade etmiştik. Öyle bir dönemde bu ifadeyi kullandım ki zaten Kulüpler Birliği üyelerinin büyük çoğunluğu devam edilmesini istemiyordu. Son zamanda olaylar öyle bir seviyeye geldi ki bize göre bu federasyonun bundan sonraki dönemde Türk sporuna fayda getiremeyeceği kanaatine vardık."

ICARDI TEPKİSİ

Mauro Icardİ'ye verilen 1 maç men cezasını haksız bulduklarını da vurgulayan Özbek, "Icardi olayında tartışılması gereken husus şu; düşünün ki biz akşam saatlerinde bir maça çıkacağız. Taktik çalışmalar Icardi tedbirsiz sevk edildiği için onunla yapılıyor ve otobüse biniliyor. Otobüste Icardi'nin 1 maç ceza aldığını öğreniyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Elbette ki cezayı haksız buluyoruz. Geçmişte sadece para cezası verilirken Icardi'ye men cezası verdiler" diye konuştu.

"KOALİSYONA KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ"

Takım halinde bir 'koalisyona karşı' mücadele ettiklerini iddia eden Dursun Özbek, şunları söyledi:

"Özellikle futboldaki yarışa baktığımız zaman Galatasaray bir koalisyona karşı savaşıyor, yarışmayı sürdürüyor. Bunun mevcudiyetini herkes görüyor, biliyor. İsim açıklamaya gerek yok. Camiamın ve bütün Galatasaraylıların bunu görmesini istiyorum. Aynı abilerimizin Çanakkale'de şehit düştükleri dönem gibi. Bir koalisyon güçleri var. Şu anda yönetimimiz bir mücadele vermektedir."

"RAKİBİN BAŞKANININ BİR PROJE OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİM"

Hakemlerle ilgili tartışmalara da değinen Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ismini anmadan gönderme yaparak, "Bir tuzağa düşmemek lazım. Rakip takımın bize bu söylemleri gönderen rakibin başkanlarının bir proje olduğunu söylemiştim. Bunun arkasındayım. Cinayet mahalline evvela katil gelir dedim. Bunu yorumlamanız lazım Onlara bir ağabey tavsiyesi; içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez" diye konuştu.

"KASIMPAŞA MAÇININ GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Galatasaray lehine verilen kararların tartışıldığı Antalyaspor maçı hakkında konuşan Dursun Özbek, "Galatasaray'ın bütün yaptıklarıyla Galatasaraylılardan çok Fenerbahçe yönetim kurulu ilgileniyor. Gerek trol hesaplarından gerek kendi sosyal medya hesaplarından bunu gündeme getirmelerinin tek sebebi Kasımpaşa maçının gündeminin değiştirilmeye çalışılması" dedi.