Trendyol, Serdar Ali Çelikler'in sözlerinin ardından 'Vole' sponsorluğuna son verdi

Serdar Ali Çelikler'in de yorumcusu olduğu 'Vole' adlı YouTube kanalının sponsoru Trendyol, Çelikler'in Galatasaray-Antalyaspor maçının yan hakemi Mustafa Savranlar hakkındaki cinsiyetçi hakaretleri nedeniyle sponsorluktan çekildiğini duyurdu.

'Vole' adlı YouTube kanalının sponsoru Trendyol, futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in Galatasaray-Antalyaspor maçının yan hakemi Mustafa Savranlar hakkındaki cinsiyetçi hakaretleri nedeniyle sponsorluğa son verdiğini açıkladı.

Trendyol'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sporda saygı ve centilmenlik değerlerine bağlı kalmak, Trendyol olarak işbirliklerimizin temel prensibidir. Bu çerçevede, bir dijital spor kanalında sarf edildiğine üzülerek tanık olduğumuz ifadeler, kesinlikle tasvip edilemez. İlgili kanal ile olan iş birliğimizi sonlandırmış bulunmaktayız. Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız."

Serdar Ali Çelikler, Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından karşılaşmanın yan hakemi Mustafa Savranlar'a şunları söylemişti:

"Sen adam değilsin. Hakem değilsin adam da değilsin. Senin anana avradına sövseler duymayacaksın. Karına sövseler 'Buyur abi akşam ben getireyim' diyeceksin. O haldesin. Çünkü siz ahlaksızsınız."

Daha sonra Instagram hesabından özür dileyen Serdar Ali Çelikler, bir süre yayınlara katılmayacağını söylemişti.