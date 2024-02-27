Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler cinsiyetçi sözleri nedeniyle özür diledi, yayınlara ara verdiğini duyurdu

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından karşılaşmanın yan hakemi Mustafa Savranlar hakkında kullandığı cinsiyetçi ifadeler nedeniyle özür diledi. Çelikler, bir süre ekranlara çıkmayacağını söyledi.

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, dün akşam oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından karşılaşmanın yan hakemi Mustafa Savranlar'a ettiği cinsiyetçi sözler nedeniyle özür diledi, bir süre ekranlara çıkmayacağını söyledi.

Maçın ardından konuşan Çelikler, ismini anmadan hakem Savranlar'a yönelik "Senin anana avradına sövseler duymayacaksın, karına sövseler 'buyur abi akşam ben getireyim' diyeceksin" demişti.

Serdar Ali Çelikler, bu sözleri nedeniyle yayınladığı özür mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İnsanın hayatında kötü günler oluyor. Benim için de bugün öyle bir gündü. Yayında isim vermeden de olsa yayında isim vermeden de olsa sarfettiğim kelimeler kendime de yakıştıramadığım sözlerdi. Özür dilerim."

Daha sonra Instagram hesabından bir paylaşım daha yapan Serdar Ali Çelikler, tekrar özür dilerken bir süre yayınlara ara vereceğini duyurdu. Çelikler, "Bir süre aranızda olmayacağım" dedi.

Bu arada Çelikler'in sözlerinin ardından programın sponsoru Trendyol, Vole kanalıyla işbirliğini sonlandırdığını açıkladı.