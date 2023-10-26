Duruşma tarihi belli oldu: Muslera, Arda Turan ve Emre Belözoğlu dolandırılanlar arasında

Aralarında Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, eski futbolcular Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan ile Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in de yer aldığı 18 mağduru dolandırdığı iddiasıyla dava açılan bankacı Seçil Erzan ve 6 şüpheli 20 Kasım 2023'te hakim karşısına çıkacak.

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da mağdurlar arasında yer aldığı dolandırıcılık soruşturmasında mahkeme tarihi belli oldu.

Özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi'ndeki Şubesi'nde aralarında futbol dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan bankacı Seçil Erzan ve 6 şüpheli 20 Kasım (Pazartesi) tarihinde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer aldı.

Seçil Erzan, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül, Kerem Can ve Nazlı Can ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

Bankacı Seçil Erzan'ın "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken; diğer şüphelilerin 3 yıldan 65 yıla kadar hapisleri istendi.

41 AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANACAKLAR

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek duruşma tarihi belirledi. Sanık Seçil Erzan ve 6 sanık, 20 Kasım tarihinde ilk hakim karşısına çıkacaklar. Mahkeme, müştekilere tebligat göndermeye başladı.