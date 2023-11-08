Düşüş eğilimi sürüyor: Gram altın ne kadar oldu?

Düşüş eğilimini sürdüren altının gramı 1.805 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 2.970 liradan, Cumhuriyet altını 12.130 liradan satılıyor.

Ekonomi 08.11.2023 10:10 Giriş: 08.11.2023 10:10

Güncelleme: 08.11.2023 10:15 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.805 liradan işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye bağlı olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,28 düşüşle 1.803 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1.805 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.970 liradan, Cumhuriyet altını 12.130 liradan satılıyor. ONS ALTINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.968 dolardan alıcı buluyor. Piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarınki açıklamaları öncesinde Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, varlık fiyatlamalarını zorlaştırmayı sürdürüyor. Analistler, Fed yetkililerinin yaptığı açıklamaların yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, dünya genelinde artan resesyon endişelerinin emtia fiyatlarında oynaklığı artırdığını ifade etti. Bugün Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de toptan eşya stokları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.960 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. Bankaların kârı, halkın borcu arttı DASK fonlarında ‘mevduat’ dönemi