Duvara dönmüş bir yargı var

10 Ekim Ankara Katliamı duruşmasında sanık avukatı ailelere hakaret etti. Emniyet amirleri hakkında suç duyurularının işleme alınmadığını belirten Avukat Işık “Duvara dönmüş bir yargı mekanizması var.” dedi.

Haber Merkezi

10 Ekim Ankara Katliamı firari sanıklar yönünden ayrılan dosyasındaki 23’üncü duruşma Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya ana davadaki tutuklu sanıklar SEGBİS ile katıldı. Erol Sayanoğlu duruşmaya katılmadığı için tanık sorgusu yapılamadı. Sanıkların ek savunmaları alındı.

2 Ekim 2015’te Nizip Emniyeti’nin IŞİD’li Yakup Şahin ve Hüseyin Tunç ile ilgili yaptığı yazışmayı işleme almayarak katliama yol açan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü amirlerine ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını fakat hala işlem yapılmadığını belirten Avukat İlke Işık, “Görevini yapmayan Gaziantep emniyetini neden Cumhuriyet Başsavcılığı koruyor? “Neden suç duyurumuzla ilgili hiçbir şey yapılmadı. Neden işini yapmamayı sürdürüyor yargı? Duvara dönmüş bir yargı mekanizması var” dedi.

Avukat Senem Doğanoğlu, 13 no’lu ara kararda Ahmet Güneş, Hacı Ali Durmaz, Abdulmuttalip Demir ve Cebrail Kaya’ya ilişkin insanlığa karşı suç yönünden yapılan suç duyurusunu hatırlatarak, “Yine x, y, Ebu Zeynep'e ilişkin suç duyurularımız vardı ama tek yapılan işlem kısıtlılık kararı koymak. Bu kısıtlılık kararıyla dosyayı kapatmış oldu. Katliamla ilgili her suç duyurusu bu savcıya gidiyor ve kapatıyor” dedi.

Dosyanın Bingöl ayağının önemli faillerinden olan Mehmettin Baraç’a ilişkin Doğanoğlu şöyle devam etti: “Bu kişi şartlı tahliyeden faydalanırsa bir seneye aramızda olacak bir IŞİD’li. Bugün 8 yıl sonra dosyaya gelen bir bilirkişi raporu var ve bu dijitaller ancak değerlendiriliyor. 10 Mart 2016’da alınan dijitaller neden 2022 yılında inceleniyor? Zaten çıkmasına bir yıl kalmış bir sanıkla ilgili ‘Ne olacak’ deniyor.”

Doğanoğlu, “Gelinen aşamada Baraç’ın devlete çalışmadığını söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Çünkü dijitallere ulaşamıyoruz. Belgelerin saklandığı, ayıklandığı, unutulduğu bir yargılama içerisindeyiz” diyerek Baraç ile ilgili dijitallerin taraflarına verilmesini talep etti.

AİLELERE HAKARET

Söz alan Sanık Erman Ekici’nin avukatı Heyam Fidan, “Mahir Çayan ve Che Guevara gibi katilleri anıyorsunuz” demesi üzerine aileler tepki gösterdi. Mahkeme heyeti beş dakika ara verdi. Mahkeme salonunu terk etmeyen aileler ve avukatın tartışması sürerken sanık avukatı ailelere tehditvari ve ağır hakaretlerde bulunması üzerine gerginlik arttı. Müşteki avukatları aileleri sakinleştirdi. Aranın ardından duruşma devam etti. Aranın ardından tekrar söz alan sanık avukatı küfür sevmem diyerek kendini savundu. Ardından beyanda bulunmaya devam etti.

Müşteki avukatları sanık avukatının hakarette bulunmasına ilişkin tutanak tutarak mahkemece işleme alınmasını istedi.

Mahkeme ara kararında, yine avukatların tüm taleplerini reddetti. Ayrıca duruşma arasında yaşanan tartışmaya ilişkin tutulan tutanağı işleme almadı. Bir sonraki duruşma 24 Nisan’a ertelendi.