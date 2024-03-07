Duygusal şiddet ilk sırada

Haber Merkezi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Şubat ayı 2024 Veri ve Analiz Raporu"nu yayımladı. Rapora göre, 1 ay içinde çağrı hattına 322 çağrı geldi. Çağrılardan 92 şiddet vakasının 61’i ev içi şiddet ihbarı olduğu belirlendi.

Bu şiddet ihbarlarının 43’ünü kadınların evli olduğu erkekler oluşturdu. Hatta gelen 15 arama ise sığınak talebiyle gerçekleşti. Öte yandan en çok çağrı İstanbul’dan geldi. İstanbul’u bu ay Denizli ve afet bölgesi olan Hatay takip etti.