Yardım hattına bir ayda 335 çağrı geldi

Haber Merkezi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) “Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı” Ocak raporunu yayımladı. Rapora göre; ocak ayı içerisinde toplam 335 çağrı geldi. Şiddet vakalarının yüzde 42,48’i psikolojik şiddet olarak ihbar edildi. Hatta gelen yardım çağrılarında psikolojik şiddeti fiziksel şiddet takip etti. Hattı arayanların yüzde 34,78’i fiziksel şiddet gördü. Bu şiddet türlerini yüzde 7,25’i sosyal şiddet, yüzde 4,35’ i cinsel şiddet ve yüzde 10,14’ü ekonomik şiddet takip etti. Evli olan erkekler yüzde 51,1 ile saldırganlar içerisinde en geniş grubu oluşturdu. Raporda yer edinen bilgilere göre; şiddete maruz bırakılan yüzde 84,3 ile kadınlar ve kadınları yüzde 5,9 ile kız çocukları oluşturdu.

KATİL TUTUKLANDI

İzmir’de boşanma aşamasında olduğu Gözde Madi’yi tabanca ile öldürdükten sonra intihara kalkışan Serdar Karamus dün hastaneden taburcu oldu. Çenesine isabet eden kurşun nedeniyle konuşamadığı belirtilen Serdar Karamus, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Karamus’un daha sonra avukatıyla ifade vereceği öğrenildi. İzmir Yalı Mahallesi’nde yaşayan Gözde Madi, boşanma aşamasında olduğu ve 3 kez koruma kararı aldırdığı Serdar Karamus tarafından geçen yıl Aralık ayında katledilmişti. Karamus ardından intihar etmeye kalkışmıştı.

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KADINLAR EN ÇOK EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

TKDF Ocak ayını kadın cinayetleri raporunu da paylaştı. Rapora göre 41 kadın öldürüldü. Raporda kadınların 12’si şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. Kadınların 24’ü kendi evinde, 3’ü çalıştığı yerde, 12’si kamusal alanda katledildi.

KATLEDİLEN KADINLARIN MEDENİ DURUMLARI (OCAK 2024)