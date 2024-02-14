6284’ü uygulayın

Haber Merkezi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, telefon hattına gelen aramaların Ocak ayı verilerini paylaştı. Rapora göre, 46 kişi başvuru yaptı. Arayanların yüzde 68’i kendi yaşadığı şiddet için, yüzde 32’si ise başka bir kadın için destek isteyen üçüncü kişiler oldu. Kadınlar en çok hukuki destek talebiyle aradı. 19 kentten yapılan aramalar en çok İstanbul’dan gerçekleşti. İstanbul’u Ankara’nın ardından Samsun takip etti.

Açıklamada gericilerin hedefi olan 6284 Sayılı Kanun’a dikkat çekilerek şunlar söylendi: “Kadınlar %42 oranı ile en çok evli oldukları erkekler tarafından şiddete uğramaları nedeniyle bize ulaştı. Kadınların tanımadıkları erkekler tarafından şiddete uğraması ile ilgili aldığımız başvuruların oranı ise düşük. Öte yandan polisin kadınların şikâyetlerini almaması, 6284 kararını faile geç tebliğ etmesi, ŞÖNİM’ler tarafından kadınlara sığınma evlerine kabul edemeyeceklerinin ifade edilmesi gibi bize gelen başvurular; 6284’ün etkin uygulanmadığını belirtiyor.”

2024 yılı Ocak ayında platforma ulaşan kişilerin başvuru nedenleri ve oranları şöyle:

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ANNESİNİ KATLETTİ

Kadına yönelik şiddet ve cinayetin sonu gelmiyor. Önceki gün İstanbul ve Antep’te 2 kadın katledildi. İstanbul Bağcılar’da M.T.G. isimli erkek, annesi S.G.’yi bıçaklayarak katletti. Antep’in Şahinbey ilçesinde de 58 yaşındaki Cemal Y., birlikte yaşadığı 50 yaşındaki Gülhan Korkmaz ve 26 yaşındaki oğlu Kasım Akkurt’tu öldürdü. Cemal Y. gözaltına alındı.