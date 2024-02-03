Ocak ayında her gün bir kadın öldürüldü

Haber Merkezi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2024 Ocak Veri Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, ocak ayında 31 kadın cinayeti işlendi, 21 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Öldürülen 31 kadından 6’sı boşanmak istemek, evlenmeyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 1’i ekonomik bahanelerle, 1’i annesini koruduğu için öldürüldü. 23’ünün ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

Yılın ilk ayında kadınların yüzde 35’i evli olduğu erkek tarafından katledildi. Öte yandan kadınların 19’u evinde, 7’si sokakta, 2’si eğlence mekânında, 2’si kamusal alanda, 1’i arabada öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların 19’u ateşli silahlarla, 9’u kesici aletle, 2’si boğularak öldürülürken birinin nasıl öldüğü tespit edilemedi.