Düzeltme ilanı bile kişiye özel

Akademik kadroları için kişiye özel ilanlar yayımlayan üniversiteler şimdi de ilanları ya düzeltiyor ya da iptal ediyor. Düzeltme ilanlarının bazılarında kişiye özel şartlardan vazgeçildi bazılarında ise yeniden özelleştirildi.

Berkay SAĞOL

Üniversitelerin özel ilan ısrarları Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) kararlarına rağmen sürerken ilanlarla ilgili Resmi Gazete’de çok sayıda düzeltme duyuruları yayımlanıyor. Üniversiteler, onlarca akademik kadro şartlarını güncellerken birçok ilan ise iptal ediliyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 27 Aralık’ta Mucur Meslek Yüksekokulu, Ulaştırma Hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü için öğretim görevlisi alacağını açıkladı. İlanda, “Uçak Elektrik Elektroniği veya Mekatronik Mühendisliği lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, lisans mezuniyeti sonrası yükseköğretim kurumlarında en az 1 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak” şartı arandı. 5 Ocak 2024 tarihinde yayımlanan düzeltme ilanında ise, şartlar şu şekilde değiştirildi: “Sivil Havacılık, Uçak Elektrik Elektronik veya Mekatronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.”

ATÇILIKTA 2 YIL DENEYİM İSTENDİ

Mardin Artuklu Üniversitesi’nin 31 Aralık’ta İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Anabilim Dalı için yayımladığı araştırma görevlisi ilanında “Muhasebe veya Kudüs ve Filistin Çalışmaları anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak” şartları arandı. 3 Ocak’taki ilanda ise Kudüs ve Filistin kısmı kaldırılarak “Muhasebe Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak” şeklinde düzeltildi.

Kafkas Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Anabilim Dalı için açtığı öğretim görevlisi kadrosundaki “geleneksel atlı okçuluk antrenörlük belgesi” şartını kaldırdı. İlana “belgelendirmek kaydıyla atçılık ya da hipoterapi alanında en az iki yıllık tecrübeye sahip olma” koşulu getirildi.

ADRESE TESLİM GÜNCELLEMELER

Özel ilanları düzelten üniversiteler olduğu kadar, açtığı ilanlarda ısrar eden hatta daha da özelleştiren üniversiteler de bulunuyor. Gümüşhane Üniversitesi, 31 Aralık’ta yayımladığı ilanda Harita Mühendisliği Bölümü için alınacak doktor öğretim üyesi şartında, “Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış olup, derin öğrenme ile ilgili çalışmaları bulunmak” ifadelerine yer verdi. 4 Ocak’taki güncelleme ilanında ise “Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış olup, hava Lidar verisi üzerinde derin öğrenme ile ilgili çalışmalar yapmış olmak” şartları eklendi.

Rektörlük tarafından 31 Aralık’ta açılan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Yaşlı Bakımı programı için açılan ilanda, “Sosyal Hizmet Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak” şartları arandı. 5 Ocak’ta yayımlanan düzeltme ilanına ise “Veya alanında en az 2 yıl iş deneyimine sahip olmak” ifadesi eklendi.

Adana Çukurova Üniversitesi, 31 Aralık’ta yayımladığı ilanlardan 5 tanesinde düzeltme yaptı. Düzeltme ilanlarında Beslenme ve Diyetetik Bölümü için yayımlanan yeni ilan dikkat çekti. 31 Aralık’taki ilanda, kadro için aranan nitelikler kısmına “Lisans, yüksek lisans ve doktorasını beslenme ve diyetetik alanında tamamlamış olmak” koşulu kondu. Düzeltme ilanında ise istenilen nitelikler arasına, “Beslenme ve Diyetetik Bölümü veya gıda mühendisliği alanında lisans mezunu olmak, yükseklisans ve doktora derecesini gıda mühendisliği alanında almış olmak. Birden fazla TÜBİTAK projesinde görev alıyor/almış olmak ve yurtdışı araştırma deneyimi bulunmak” koşulu eklendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, 31 Aralık tarihindeki ilanıyla 97 akademisyen alacağını duyurdu. İkinci kez yayımlanan ilanda ise, 13 ilanın şartı düzeltilirken araştırma görevlisi ilanlarından biri iptal edildi.

Mersin Üniversitesi ise 20 Aralık tarihinde yayımladığı ilanlardan tam 5 tanesini iptal etti. Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne alınacak olan 3 doktor öğretim üyesi ile Mut Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü ve Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümüne alınacak olan 2 öğretim görevlisinin kadrosunun iptal edildiği açıklandı. İptalde herhangi bir gerekçe belirtilmedi.

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KENDİ ÇALDI KENDİ OYNADI

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörlüğü tarafından 30 Kasım’da 270, 31 Aralık’ta 307 kadro ilanı ile toplamda 577 kadro ilanı açtığına dikkat çekti. TTB tarafından yapılan açıklamada, “Kadrolarda profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi adayları için aranan koşullarda, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ne uyulmadığı görülmektedir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kadrolar incelendiğinde hastaneler, bölümler ve eğitim klinikleri arasında da dengesizlikler görülmektedir. SBÜ Rektörlüğü kendi yayımladığı yönergeye uymamaktadır. Birçok meslektaşımızın bu unvanları ve kadroları hak ettikleri de muhakkaktır. Kadro ilanlarının iptali için hukuki ve idari başvurumuzu yapacağız.”