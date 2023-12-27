Dzeko ve Icardi krallık yarışında

Futbol liglerinde ilk yarı heyecanı sona erdi. Fenerbahçe ile Galatasaray’ın zirveyi paylaştığı Süper Lig’de gol krallığı yarışında ise toplam 17 karşılaşmada 12’şer gole imza atan Edin Dzeko ve Mauro Icardi zirvede yer aldı.

Spor Servisi

İlk yarısı tamamlanan Trendyol Süper Lig'de ikinci yarı 10 günlük aradan sonra 5-6-7-8 Ocak 2024 tarihlerindeki 19. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. 2023/24 sezonu, 19 Mayıs 2024'te sona erecek.

Son hafta maçında berabere kalan Fenerbahçe ile Galatasaray 44'er puan ile Süper Lig'in zirvesinde yer aldı. İki takımı 30 puan ile Trabzonspor, 29'ar puanla Kayserispor ile Beşiktaş izliyor. İlk yarının süper golcüleri ise Fenerbahçeli Edin Dzeko ve Galatasaaylı Mauro Icardi oldu.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçeli Edin Dzeko ve Galatasaraylı Mauro Icardi, 12 golle krallık yarışında zirvede yer alırken, ilk 10 sıra içinde yer alan tek Türk oyuncu, 9 kez rakip fileleri havalandıran Aytaç Kara oldu. 17 maçta 12 gol kaydeden Dzeko ve Icardi'yi Mondihome Kayserispor forması giyen Mame Thiam izledi. Senegalli futbolcu, forma giydiği 17 maçta 11 kez gol sevinci yaşadı.

Krallık yarışında ilk 10 sıra içinde Fenerbahçe forması giyen 3 futbolcu yer aldı. 12 gollü Dzeko'nun yanı sıra 8 gol kaydeden Sebastian Szymanski ve 7 gollü Dusan Tadic ligin en golcü isimleri arasında yer aldı. Fenerbahçe 17 maçta 44 gol kaydederken, 3 futbolcu toplamda 27 gole imza attı.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı en fazla gol sevinci yaşayan yerli futbolcu, Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara oldu. Kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Kara, forma giydiği 17 mücadelede 9 kez gol sevinci yaşadı ve gol krallığı yarışında 4. sırada yer aldı. İlk yarıda en fazla gol atan ikinci Türk oyuncu, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci oldu. Milli futbolcu, 17 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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SÜPER LİG GOL KRALLIĞI SIRALAMASI

1: • E. Dzeko (Fenerbahçe): 12

• M. Icardi (Galatasaray): 12

3: M. Thiam (Kayserispor): 11

4: Aytaç Kara (Kasımpaşa): 9

5: • A. Buksa (Antalyaspor): 8

• M. Niang (A. Demirspor): 8

• Szymanski (Fenerbahçe): 8

• Cikalleshi (Konyaspor): 8

9: • D. Tadic (Fenerbahçe): 7

• Onuachu (Trabzonspor): 7