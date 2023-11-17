e-Devlet’teki yoğunluk yurttaşa ek yük getirdi

Oktay EVSEN

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, yurtdışından getirilen telefonlardan alınan harçlarda yaşanan mağduriyeti Meclise taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Torun "Devlet yurttaşını vergilendirmeyi bildiği gibi mağduriyetleri gidermeyi de bilmek zorundadır. Zamanında harcını yatırmış olan yurttaşlarımızdan 14 bin lira ek harç talep edilmesinden vazgeçilmeli, parayı ödeyen yurttaşlarımıza bir an önce geri ödeme yapılmalıdır” dedi.

7 Temmuz’da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yurtdışından getirilen telefonlardan alınan 6 bin lira tutarındaki harç 20 bin liraya çıkarıldı. e-Devlet sisteminde yaşanan yoğunluk ve aksaklık nedeniyle 7 Temmuz öncesi alınan telefonlar için ödenen harçlar ise sisteme kaydedilmedi. "Harçlara zam geldikten sonra sisteme işlenemeyen telefonlar için 14 bin lira daha harç ödemesi talep edildi" diyen Torun, konuya ilişkin bakana özetle şu soruları sordu: "7 Temmuz’dan önce harç yatırdığı halde sistemsel sorunlar sebebiyle telefon kaydını yaptıramayan yurttaşlarımızın sayısı kaçtır? Harç yatırdığı halde sistem sorunu sebebiyle telefon kaydını yaptıramayan, sonrasında kendilerinden talep edilen 14 bin lirayı ödemiş olan, mağduriyet nedeniyle mahkemelere başvuran yurttaşların sayısı nedir? Mağduriyetlerin giderilmesi için bir çalışma yürütülmekte midir?"