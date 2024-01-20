e-ticaret siteleri için yeni talep: Fiyatlar değişebilir

TESK, e-ticaret siteleri komisyon oranlarına taban ve tavan uygulaması uygulanmasını talep etti. Yüksek komisyon oranlarının satış fiyatlarını da en az yüzde 20 etkilediğini kaydeden TESK Başkanı Palandöken, "Sitelerin yaptığı reklamların bedeli esnafa kesilmemeli. e-ticaret yapan esnafımız haftada bir defa indirim yapmaya zorlanmamalı" dedi.

Güncel 20.01.2024 12:11 Giriş: 20.01.2024 12:11

Güncelleme: 20.01.2024 12:16 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, e-ticaret sitelerinden satış yapan esnafın aldığı hizmete göre değişkenlik gösteren komisyon oranları için taban ve tavan uygulaması getirilmesini istedi. Palandöken, e-ticarette sık kullanılan pazar yeri platformlarının komisyon oranlarına dair açıklama yaptı. "KOMİSYON ORANLARI YÜZDE 45'İ BULMALI" Esnafın artık e-ticarette de boy gösterdiğine işaret eden Palandöken, "Alınan hizmete göre farklılık gösteren, yüzde 45'i bulan komisyon oranlarına taban ve tavan uygulaması getirilmeli" ifadesini kullandı. Palandöken, yüksek komisyon oranlarının, esnafa külfet olurken satış fiyatlarını da en az yüzde 20 etkileyerek yurttaşa pahalılık şeklinde yansıdığını belirterek, "Öte yandan, sitelerin yaptığı reklamların bedeli esnafa kesilmemeli. e-ticaret yapan esnafımız haftada bir defa indirim yapmaya zorlanmamalı" değerlendirmesinde bulundu. Moody's'ten 7 Türk şirketi için revize kararı Fitch'ten faiz mesajı: Hangi senaryo bekleniyor?