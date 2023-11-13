e-YDS ne zaman? 2024 e-YDS başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte pek çok adayın merakla beklediği 2024 e-YDS başvuru ve sınav tarihleri belli olmuş oldu. Peki, e-YDS ne zaman? İşte 2024 e-YDS başvuru ve sınav tarihleri!

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2024 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte yılda on iki sefer e-YDS/1, e-YDS/2, e-YDS/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca, e-YDS/4, e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca, e-YDS/6, e-YDS/7 Almanca/Fransızca, e-YDS/8 Arapça/Rusça, e-YDS/9, e-YDS/10, e-YDS/11 Farsça/İngilizce ve e-YDS/12 olarak gerçekleştirilen Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) başvuru ve sınav tarihleri de belli olmuş oldu. Sınava katılacak birçok aday YDS ne zaman sorusunu gündeme getirirken ÖSYM'nin duyurusunun ardından 2024 e-YDS başvuru ve sınav tarihleri takvimlerde işaretlendi. Peki, e-YDS ne zaman? İşte 2024 e-YDS başvuru ve sınav tarihleri!

2024 e-YDS başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM 2024 e-YDS başvuru ve sınav tarihlerini duyurdu. Buna göre e-YDS/1 başvuru tarihi 3-11 Ocak 2024 arası sınav tarihi 20 Ocak 2024, e-YDS/2 başvuru tarihi 23 Ocak - 1 Şubat 2024 arası sınav tarihi 10 Şubat 2024, e-YDS/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca başvuru tarihi 8 Şubat - 4 Nisan 2024 arası sınav tarihi 20 Nisan 2024, e-YDS/4 başvuru tarihi 2-18 Nisan 2024 arası sınav tarihi 27 Nisan 2024, e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca başvuru tarihi 8 Şubat - 18 Nisan 2024 arası sınav tarihi 28 Nisan 2024, e-YDS/6 başvuru tarihi 7-16 Mayıs 2024 arası sınav tarihi 25 Mayıs 2024, e-YDS/7 Almanca/Fransızca başvuru tarihi 6-16 Mayıs 2024 arası sınav tarihi 26 Mayıs 2024, e-YDS/8 Arapça/Rusça başvuru tarihi 14-23 Mayıs 2024 arası sınav tarihi 1 Haziran 2024, e-YDS/9 başvuru tarihi 12-27 Haziran 2024 arası sınav tarihi 6 Temmuz 2024, e-YDS/10 başvuru tarihi 20-28 Ağustos 2024 arası sınav tarihi 7 Eylül 2024, e-YDS/11 Farsça/İngilizce başvuru tarihi 1-10 Ekim 2024 arası sınav tarihi 19 Ekim 2024, e-YDS/12 başvuru tarihi 3-12 Aralık 2024 arası sınav tarihi 21 Aralık 2024 şeklinde.

e-YDS ne zaman?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre; 2024 e-YDS için başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

e-YDS/1 başvuru tarihi: 3-11 Ocak 2024 arası

3-11 Ocak 2024 arası e-YDS/1 sınav tarihi: 20 Ocak 2024,

20 Ocak 2024, e-YDS/2 başvuru tarihi: 23 Ocak - 1 Şubat 2024 arası

23 Ocak - 1 Şubat 2024 arası e-YDS/2 sınav tarihi: 10 Şubat 2024,

10 Şubat 2024, e-YDS/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca başvuru tarihi: 8 Şubat - 4 Nisan 2024 arası

8 Şubat - 4 Nisan 2024 arası e-YDS/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca sınav tarihi: 20 Nisan 2024,

20 Nisan 2024, e-YDS/4 başvuru tarihi: 2-18 Nisan 2024 arası

2-18 Nisan 2024 arası e-YDS/4 sınav tarihi: 27 Nisan 2024,

27 Nisan 2024, e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca başvuru tarihi: 8 Şubat - 18 Nisan 2024 arası

8 Şubat - 18 Nisan 2024 arası e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca sınav tarihi: 28 Nisan 2024,

28 Nisan 2024, e-YDS/6 başvuru tarihi: 7-16 Mayıs 2024 arası

7-16 Mayıs 2024 arası e-YDS/6 sınav tarihi: 25 Mayıs 2024,

25 Mayıs 2024, e-YDS/7 Almanca/Fransızca başvuru tarihi: 6-16 Mayıs 2024 arası

6-16 Mayıs 2024 arası e-YDS/7 Almanca/Fransızca sınav tarihi: 26 Mayıs 2024,

26 Mayıs 2024, e-YDS/8 Arapça/Rusça başvuru tarihi: 14-23 Mayıs 2024 arası

14-23 Mayıs 2024 arası e-YDS/8 Arapça/Rusça sınav tarihi: 1 Haziran 2024,

1 Haziran 2024, e-YDS/9 başvuru tarihi: 12-27 Haziran 2024 arası

12-27 Haziran 2024 arası e-YDS/9 sınav tarihi: 6 Temmuz 2024,

6 Temmuz 2024, e-YDS/10 başvuru tarihi: 20-28 Ağustos 2024 arası

20-28 Ağustos 2024 arası e-YDS/10 sınav tarihi: 7 Eylül 2024,

7 Eylül 2024, e-YDS/11 Farsça/İngilizce başvuru tarihi: 1-10 Ekim 2024 arası

1-10 Ekim 2024 arası e-YDS/11 Farsça/İngilizce sınav tarihi: 19 Ekim 2024,

19 Ekim 2024, e-YDS/12 başvuru tarihi: 3-12 Aralık 2024 arası

3-12 Aralık 2024 arası e-YDS/12 sınav tarihi: 21 Aralık 2024

e-YDS başvuruları nasıl yapılır?

e-YDS başvuru sürecinizin sorunsuz ve eksiksiz şekilde ilerlemesi için ÖSYM'nin belirlediği adımları izlemeniz önemlidir. Başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Başvurunuzu ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapmak isterseniz, size en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi'ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu bireysel olarak yapmayı tercih ederseniz, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasına e-Devlet aracılığı ile giriş yapınız. Bu platformlar üzerinden başvuru işleminizi elektronik olarak tamamlayabilirsiniz. Başvuru ücretinizi ödemek için ÖSYM tarafından belirlenen bankalara gitmeniz gerekecektir. Başvuru ücreti ödeme bilgileri ve detayları ÖSYM'nin internet sitesinde yer alacaktır. Ücreti belirtilen bankalara yatırarak ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Başvurunuzun başarıyla tamamlanabilmesi için belirtilen tarihler ve süreçlere dikkat etmek önemlidir. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden güncel bilgilere ulaşabilir ve başvuru sürecinizle ilgili gereken adımları izleyebilirsiniz.

Kimler e-YDS'ye Girebilir?

e-YDS'ye aşağıdaki kategorideki kişiler girebilir:

Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

Yüksek lisans programlarına başvuracak lisans programı mezunları.

Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi yapmayı planlayanlar.

Kamu kurumlarında çalışanlar, dil tazminatı veya yurtdışı görev gibi nedenlerle yabancı dil bilgisini belirlemek isteyenler.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) veya Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek adaylar.

Kamu personeli olmak amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) girecek adaylar arasından, kamu kurumlarının talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisini belirlemek isteyenler.

Kamu kurumlarında çalışmayı düşünmeyen, ancak yabancı dil bilgisini ölçmek isteyen üniversite veya yüksekokul mezunları.

YDS, yabancı dil bilgisini ölçmek isteyen kişiler için önemlidir ve farklı alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarına başvurularında, akademik kariyer yapma amacında, veya kamu sektöründe iş başvurularında kullanılır. YDS sınavına girecek kişiler, sınav tarihleri ve detayları hakkında ÖSYM'nin resmi web sitesinden güncel bilgilere erişebilirler.