Ebru Ceylan ile Nuri Bilge Ceylan arasında tatlı atışma
Adana Altın Koza Film Festivali'de ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminin gösteriminin ardından Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan, filmlerdeki diyalogların gerçekçiliğine dair bir ‘tartışma’ yaptı. Ceylanlar arasındaki tatlı atışma, sosyal medyada gündem oldu.
Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne", 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'de gösterildi.
Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar'a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran filmin gösteriminin ardından izleyicilerle sohbet gerçekleştirildi.
Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan’ın, diyalogların gerçekçiliği üzerine yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.
Tartışmaya ilişkin videoda, Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan’ın oyuncuları diyalog konusunda zorladığını savunurken, Nuri Bilge Ceylan, edebiyattaki gerçeklik seviyesinin sinemada yetmeyeceği ve bu yüzden ekstra çaba gerektiği görüşünü dile getiriyor. Ebru Ceylan ise bu görüşe karşı çıkıyor. Diyaloğun sonunda Nuri Bilge Ceylan espriyle “İşte, böyle yazıyoruz” diyor.
Kuru Otlar Üstüne gösterimi sonrası Ceylan çiftinin tatlı atışması 🫠 pic.twitter.com/QZmzSXU04V— Sinemori (@sinemori) September 23, 2023