Ebru Ceylan ile Nuri Bilge Ceylan arasında tatlı atışma

Adana Altın Koza Film Festivali'de ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminin gösteriminin ardından Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan, filmlerdeki diyalogların gerçekçiliğine dair bir ‘tartışma’ yaptı. Ceylanlar arasındaki tatlı atışma, sosyal medyada gündem oldu.

Kültür Sanat 23.09.2023 16:08 Giriş: 23.09.2023 16:08

Güncelleme: 23.09.2023 16:15 Kaynak: Haber Merkezi

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