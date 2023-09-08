"Kuru Otlar Üstüne" Türkiye'nin Oscar adayı oldu

Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'da Altın Palmiye için yarışan ve oyuncu Merve Dizdar'a ödül kazandıran "Kuru Otlar Üstüne" filmi, "En İyi Uluslararası Film" dalında Türkiye'yi temsil edecek.

Kültür Sanat 08.09.2023 20:44 Giriş: 08.09.2023 20:44

Güncelleme: 08.09.2023 20:46 Kaynak: AA

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