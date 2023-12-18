Ece Ronay adliyeye sevk edildi

Eski eşinin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay ve 5 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul ve Kocaeli'de eski eşine ait 2 işyerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Ece Ronay T. ve beraberindeki 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eşi Mehmet Bilir'e ait olan 2 işyerine ateş açılması sonrası, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Yapılan çalışmaların ardından işyerlerini kurşunladıkları tespit edilen 5 şüpheli ile bu kişilerin azmettirdiği değerlendirilen Ece Ronay gözaltına alınmıştı.

Operasyonda şüphelilerin telefonlarına el konulmuştu. Söz konusu cihazlar incelenmek üzere siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

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NE OLMUŞTU?

Sosyal medya ünlüsü Ece Ronay'ın adının geçtiği 3 silahlı saldırı vakası 1 hafta içinde yaşanmıştı.

Ronay'ın Bağdat Caddesi'nde bulunan güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının ardından son olarak Gebze'deki salonu da 3 Aralık'ta kurşunlanmıştı.

Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir ise yaklaşık 3 hafta önce İstanbul Kurtköy’deki iş yerinin kurşunlandığını açıklamıştı.

Ece Ronay, söz konusu iş yerinin kendisi tarafından mı kurşunlatıldığı sorusuna “Kesinlikle hayır” yanıtını vermişti.

Ronay, sosyal medya hesabından da saldırının sorumluluğunu reddettiği ve Mehmet Bilir’i hedef aldığı paylaşımlar yapmıştı.