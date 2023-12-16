Gözaltına alınan Ece Ronay'ın telefonu inceleniyor

İstanbul ve Kocaeli'de eski eşine ait 2 işyerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Ece Ronay ve 5 şüphelinin cep telefonları incelenmek üzere siber suçlarla mücadele şube müdürlüğüne teslim edildi.

Güncel 16.12.2023 13:04 Giriş: 16.12.2023 13:04

Güncelleme: 16.12.2023 13:08 Kaynak: DHA

A- A A+

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eşi Mehmet Bilir'e ait olan 2 işyerine ateş açılması sonrası, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından işyerlerini kurşunladıkları tespit edilen 5 şüpheli ile bu kişilerin azmettirdiği değerlendirilen Ece Ronay gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin telefonlarına el konuldu. Söz konusu cihazlar incelenmek üzere siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. NE OLMUŞTU? Sosyal medya ünlüsü Ece Ronay'ın adının geçtiği 3 silahlı saldırı vakası 1 hafta içinde yaşanmıştı. Ronay'ın Bağdat Caddesi'nde bulunan güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının ardından son olarak Gebze'deki salonu da 3 Aralık'ta kurşunlanmıştı. SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir ise yaklaşık 3 hafta önce İstanbul Kurtköy’deki iş yerinin kurşunlandığını açıklamıştı. Ece Ronay, söz konusu iş yerinin kendisi tarafından mı kurşunlatıldığı sorusuna “Kesinlikle hayır” yanıtını vermişti. Ronay, sosyal medya hesabından da saldırının sorumluluğunu reddettiği ve Mehmet Bilir’i hedef aldığı paylaşımlar yapmıştı. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı İsmail Saymaz: Ece Ronay kurşunları Ayhan Bora Kaplan’a uzanıyor

