Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşinin işyerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Sosyal medya ünlüsü Ece Ronay'ın adının geçtiği 3 silahlı saldırı vakası 1 hafta içinde yaşanmıştı.

Ronay'ın Bağdat Caddesi'nde bulunan güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının ardından son olarak Gebze'deki salonu da 3 Aralık'ta kurşunlanmıştı.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir ise yaklaşık 3 hafta önce İstanbul Kurtköy’deki iş yerinin kurşunlandığını açıklamıştı.

Ece Ronay, söz konusu iş yerinin kendisi tarafından mı kurşunlatıldığı sorusuna “Kesinlikle hayır” yanıtını vermişti.

Ronay, sosyal medya hesabından da saldırının sorumluluğunu reddettiği ve Mehmet Bilir’i hedef aldığı paylaşımlar yapmıştı.