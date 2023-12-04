Ece Ronay'ın Kadıköy'deki güzellik merkezi de kurşunlandı

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın, Gebze'deki güzellik merkezinin dün kurşunlanmasının ardından bugün de Kadıköy'de bulunan şubesine silahlı saldırı düzenlendi.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandı.

Olay, sabah erken saatlerinde Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce kurşunlandı. Pazar günü kapalı olan merkezde sabah gelen çalışanlar camdaki kurşun izlerini fark etti. İhbar üzerine çok sayıda ekip gönderildi. İş yerine 3 kurşun isabet ettiği belirtildi.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, olayla ilgili ifade vermek üzere polis merkezine gittiği öğrenildi. Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

GEBZE ŞUBESİ DE KURŞUNLANMIŞTI

Öte yandan, Ece Ronay'ın Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan güzellik merkezi de dün kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.

Öte yandan, Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir'e ait araçların sergilendiği iddia edilen oto galeri de dün akşam saatlerinde kurşunlanmıştı.