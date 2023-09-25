Ece Ronay, boşandığı Bilir'den şiddet gördüğü görüntüleri paylaştı: "Ölümle tehdit ediliyorum"

Şarkıcı Ece Ronay, 31 Mayıs'ta boşandığı Mehmet Bilir tarafından şiddete uğradığı görüntüleri paylaşarak "Artık nefes alamıyorum. Lütfen bana yardım edin. Ruhsatsız şekilde taşıdığı silah ile defalarca kez ölüm tehdidi aldım" dedi. Ece Ronay, bir ay önce Bilir hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını söyledi.

Şarkıcı Ece Ronay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda boşandığı Mehmet Bilir'den şiddet gördüğünü belirterek ölüm tehditlerini aldığını söyledi.

Ece Ronay, 31 Mayıs tarihinde Mehmet Bilir’den boşandı. Daha sonra Ece Ronay, şiddete uğradığı gerekçesiyle 16 Ağustos tarihinde Anadolu 1. Aile Mahkemesi'ne başvurarak Mehmet Bilir hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Karara rağmen Mehmet Bilir tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını sosyal medya hesabından duyuran Ece Ronay, "1 ay öncesinde uzaklaştırma kararı almama rağmen 1 kere fiziki şiddete, bir kere de bulunduğum mekanı erkeklerle basmak suretiyle psikolojik şiddete maruz bıraktı" ifadelerini kullandı.

Ronay paylaşımlarında ölüm tehditleri aldığını da söyledi. Can güvenliğinin olmadığını belirten Ece Ronay, "Bir gün intihar etti diye haberler duyarsanız sakın inanmayın. Artık nefes alamıyorum. Lütfen bana yardım edin. Ruhsatsız şekilde taşıdığı silah ile defalarca kez ölüm tehdidi aldım" ifadelerine yer verdi.

Şiddete uğradığı andan olduğunu iddia ettiği fotoğrafını paylaşan Ece Ronay, Mehmet Bilir'in kendisini darp ettiği anlara anlara ait video görüntüsü paylaştı.

Ronay, kendisi ile birlikte arkadaşlarını da tehdit ettiğini iddia ettiği Mehmet Bilir'in TikTok fenomeni 'Uzun Makarna' lakabıyla tanınan Özgür Balakar'ı da şiddete maruz bıraktığını ve tehdit ettiğini söyledi.

Ronay, "Az önce Özgür'ü arayıp 'Seni yakaladığım yerde öldüreceğim' dedi. Tek sebebi Özgür'ün beni korumak için önüme geçmesi" ifadelerini kullandı.