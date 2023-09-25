Rusya-Ukrayna savaşından sonra Türkiye’ye gelmişti: Erkek şiddetiyle hayatını kaybetti

Erzurum’da tartıştığı Suriye uyruklu erkek arkadaşı Nizar A.’nın (29) cam parçasıyla bacağını kestiği Rus Anastasia Emelianova (32) kan kaybından yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Nizar A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emelianova’nın Rusya-Ukrayna savaşından kaçarak Türkiye’ye geldiği öğrenildi.

Erzurum'da erkek arkadaşının cam parçasıyla bacağını kestiği Anastasia Emelianova adlı kadın hayatını kaybetti.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı işgal harekatı nedeniyle çıkan savaştan sonra Türkiye’ye gelip Erzurum'a yerleşen Anastasia Emelianova, bir iş yerinde bilgi işlem personeli olarak çalışmaya başladı. Emelianova, yaklaşık 8 ay önce sosyal medya üzerinden bir kafede baristalık yapan Suriye uyruklu Nizar A. ile tanıştı. İkili arkadaş olup görüşmeye başladı.

20 Eylül saat 23.00 sıralarında ikili arasında tartışma çıktı. Apartman sakinlerinin de duyduğu tartışmadan birkaç saat sonra Nizar A., alt kat komşusuna giderek Anastasia Emelianova’nın yaralandığını belirterek yardım istedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine apartmana polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, Anastasia Emelianova'ın kan kaybından öldüğünü belirledi. Genç kadının cansız bedeni Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Nizar A. ise İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Nizar A.

Nizar A., ifadesinde suçunu itiraf etti. Kırılan sehpanın cam parçasını alıp Anastasia Emelianova'yı bacağından yaraladığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nizar A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.