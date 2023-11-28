ECOWAS ve Nijerya, kışla saldırısının yaşandığı Sierra Leone'a heyet gönderdi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Nijerya, 26 Kasım'da askeri kışlaya yönelik saldırının yaşandığı Sierra Leone'ye heyet gönderdi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Nijerya, 26 Kasım'da askeri kışlaya yönelik saldırının yaşandığı Sierra Leone'ye heyet gönderdi.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, X hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinde 26 Kasım'da başkent Freetown'daki kışlaya yönelik saldırının ardından ECOWAS Komisyonu ve Nijerya'dan üst düzey bir heyeti kabul ettiğini belirtti.

Bio, heyetin, Nijerya Devlet Başkanı ve aynı zamanda ECOWAS Dönem Başkanı olan Bola Ahmed Tinubu'nun yanı sıra diğer ECOWAS devlet ve hükümet başkanlarının dayanışma mesajını ilettiğini kaydetti.

Heyetin, ECOWAS üye devletlerinin, "alt bölge" genelinde demokrasi ve iyi yönetişimi koruma yönündeki kararlılığını yinelediğini aktaran Bio, heyettekilerin, gelecekte meydana gelebilecek güvenlik olaylarını önlemek amacıyla Sierra Leone hükümetiyle birlikte çalışmaya hazır olduklarını söylediğini belirtti.

Sierra Leone'ye giden heyette, ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Touray, Nijerya Ulusal Güvenlik Danışmanı Nuhu Ribadu, Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa ve Nijerya Savunma Askeri İstihbarat Başkanı Emmanuel Udiandeye bulunuyor.

KIŞLA SALDIRISINDA 19 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Freetown'daki Wilberforce askeri kışlasındaki silah deposuna 26 Kasım gecesi kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırının ardından bölgedeki hapishaneden çok sayıda mahkum kaçmıştı. Saldırı nedeniyle ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Askeri Sözcü İssa Bangura, kışladaki silah deposuna yönelik saldırıda, aralarında 13 askerin ve bir polisin olduğu 19 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Bio, saldırıya ilişkin ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede sükunetin yeniden sağlandığını ve saldırının elebaşlarından çoğunun yakalandığını açıklamıştı.