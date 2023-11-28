Sierra Leone’da pazar günü düzenlenen saldırıların “darbe girişimi” olduğu ortaya çıktı

Sierra Leone’da pazar günü bir kışlaya ve hapishanelere düzenlenen saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunan Sierra Leone Enformasyon Bakanı Chernor Bah, “Olay başarısız bir darbe girişimiydi” dedi.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’nun başkenti Freetown'da geçtiğimiz pazar günü bir kışlaya ve hapishanelere düzenlenen silahlı baskınların “darbe girişimi” olduğu ortaya çıktı. Sierra Leone Enformasyon Bakanı Chernor Bah yaptığı açıklamada, düzenlenen saldırıların hükümeti devirmeye yönelik başarısız bir darbe girişimi olduğunu belirterek, "Olay başarısız bir darbe girişimiydi. Niyet, demokratik olarak seçilmiş bir hükümeti yasadışı bir şekilde yıkmak ve devirmekti. Girişim başarısız oldu ve liderlerin çoğu ya polis gözetiminde ya da firarda” dedi.



Firari saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade eden Bah, zanlıların Sierra Leone yasaları önünde hesap vereceğini açıkladı.

EN AZ 2 BİN MAHKUM FİRARİ

Saldırılarda 2 bin mahkum firar etmiş, 13’ü asker, biri polis olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, saldırganlarla ilgili bilgi verenlere 2 bin dolar, kaçak mahkumlarla ilgili bilgi verenlere ise bin dolar ödül verileceğini duyurmuştu. Saldırıların ardından başlatılan ve gece saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasağının da ülke çapında devam ettiği bildirilmişti.