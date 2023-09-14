Eczacıbaşı'ndan Hande Baladın'ı tehdit eden kişi hakkında suç duyurusu

Eczacıbaşı Spor Kulübü, milli voleybolcusu Hande Baladın'ı tehdit eden Mustafa Neşeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eczacıbaşı Spor Kulübü, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da forma giyen oyuncusu Hande Baladın'ı tehdit eden Mustafa Neşeli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Kulüp, tehditler nedeniyle hem Hande Baladın'ın hem de şirket çalışanlarının endişeli olduğunu belirtti. Dilekçede, Baladın'ın çalışma hürriyetinin kısıtlandığı da belirtilirken saldırganın şirket binasını basacağı yönündeki ifadeleri yüzünden spor kulübü ve şirket çalışanlarının hürriyetini etkilediği de vurgulandı.

Baladın'ın da antrenmanlarda endişe ve korku duyduğu belirtilerek, N. hakkında 'Tehdit' ve 'İş ve çalışma hürriyeti ihlal' suçlarından cezalandırılmasını talep edildi. Savcılık soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Mustafa Neşeli isimli şahıs, sosyal medya hesabı üzerinden milli voleybolcu Hande Baladın'a "Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit mesajları göndermişti. "Zincirleme şekilde kadına karşı silahla tehdit" suçlamasıyla hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla dava açılan sanık Neşeli, ilk duruşmada tahliye edilmişti.