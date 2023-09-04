Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Meral Akşener, Hande Baladın ile telefonda görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın ile telefonda görüştü.

Güncel
  • 04.09.2023 13:46
  • Giriş: 04.09.2023 13:46
  • Güncelleme: 04.09.2023 13:51
Kaynak: Haber Merkezi
Abone Olgoogle-news
Meral Akşener, Hande Baladın ile telefonda görüştü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyonluğu elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul’a geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i temsilen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, şampiyon voleybolculara yapılan karşılaşmayı yerinde izlerken yurda iniş yapan oyuncuları ise Meral Akşener adına partinin genel başkan yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu havalimanında karşıladı.

Milli voleybolcu Hande Baladın ile telefonda görüşen Akşener, milli takımı tebrik ederken bu başarının Anadolu'daki on binlerce gence ilham ve umut kaynağı olduğunu ifade etti.

Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, ülkeye döndü
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarısı dünya basınında: Krizlerle boğuşan Türkiye, kahramanlarını buldu
BirGün'e Abone Ol