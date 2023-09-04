Meral Akşener, Hande Baladın ile telefonda görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın ile telefonda görüştü.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyonluğu elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul’a geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i temsilen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, şampiyon voleybolculara yapılan karşılaşmayı yerinde izlerken yurda iniş yapan oyuncuları ise Meral Akşener adına partinin genel başkan yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu havalimanında karşıladı.

Milli voleybolcu Hande Baladın ile telefonda görüşen Akşener, milli takımı tebrik ederken bu başarının Anadolu'daki on binlerce gence ilham ve umut kaynağı olduğunu ifade etti.