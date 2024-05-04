Edanur Gezer soruşturmasında 3 şüpheli gözaltında, 1 kişi aranıyor

5 yaşındaki Edanur Gezer'in Küçükçekmece'de Menekşe Sahil Parkı’nda su birikintisine düşerek boğulmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

5 yaşındaki Edanur Gezer'in, Küçükçekmece'ye bağlı Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İBB'de çalışan 2 kepçe operatörü, 1 işçi 1 mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden Ağaç A.Ş. mühendisi F.K., kepçe operatörü S.A. ve tesisat ustası F.C.'nin yakalandığı belirtilirken diğer şüpheli ise aranıyor.

Olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve uzman bilirkişi heyeti görevlendirildiğini açıklamıştı.

İBB de kendi bünyesinde idari soruşturma başlatmış, sorumluların ifadesinin alındığını vurgulayarak şunları kaydetmişti:

"Sorumlulukları olan personelin ifadeleri alındı. Çalışma yapılan alanın etrafında güvenlik tedbiri alınıp alınmadığıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Varsa ihmali olan personelle ilgili alınacak idari kararların kamuoyuyla eksiksiz paylaşılacağını, evladımızın ölümünden derin bir üzüntü duyduğumuzu belirtir, başta ailesi olmak üzere tüm İstanbullulara başsağlığı dileriz."