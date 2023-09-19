Edebiyat rüzgarı 10. kez Sarıyer'de esecek

İstanbul'da, Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası 10. Sarıyer Edebiyat Günleri, 20-24 Eylül tarihleri arasında Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda başlıyor. Sarıyer'de 300 yazar ve 32 yayınevinin katılımıyla 5 gün boyunca edebiyat rüzgârı esecek.

Müzikle sözün, şiirle öykünün, romanla oyunun buluştuğu 10. Sarıyer Edebiyat Günleri başlıyor.

5 gün sürecek etkinlikler boyunca edebiyatseverler Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda buluşacak. 300 yazar, 32 yayınevinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlik birçok şair, gazeteci, akademisyen, müzisyen ve oyuncuyu ağırlayacak.

Şiir ve müzik eşliğinde boğaz turlarının yapılacağı programda bu yıl masal çadırı yine çocuklar için kurulacak. Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülünün Ayfer Tunç’a verileceği etkinliğin bu yıl ki onur konuğu ise Müjdat Gezen olacak. Boğazda edebiyat keyfinin yaşanacağı Uluslararası 10. Sarıyer Edebiyat Günleri, Barabar konseriyle sona erecek.

BİRİNCİ GÜN: USTA İSİMLER BİR ARADA

Edebiyat Günleri ünlü oyuncuları bir araya getirecek. Yurdaer Okur ve Kerem Fırtına’nın şiir teknesi ve şiir hatlarında okuyucusuyla buluşacağı ilk günde Oğuzhan Uğur’da sahilde kurulan sahnede bir söyleşi gerçekleştirecek. Pelin Özer ve Latife Tekin’in, “Yazı-beden-doğa’’ sohbetinin sonrasında ilk gün İlyas Yalçıntaş’ın şarkılarıyla sona erecek.

İKİNCİ GÜN

“Herkesin bir süper gücü var’’ adlı söyleşi ile Aytül Akal 7-11 yaşarası çocuklar için ikinci gün sahnede olacak. “Sağlıklı Olmak İçin Travmalarına Format At’’ konusu ise M. Barış Muslu’nun anlatımı ile ele alınacak. “Sunay Akın İle Yüz Yüze’’ gösterisi edebiyatseverlerle buluşacağı bu günün finalini Müfit Can Saçıntı ve Kemanın Efendisi Suat Erdem Şiir Teknesi’nde yapacak.

ÜÇÜNCÜ GÜN

Onur Erol’un çocuk konseri ile başlayan gün, Ayşe Kulin’in “Cumhuriyet ve Vals’’ söyleşisi ile devam edecek. Gülşen İşeri’nin moderatörlüğünde gerçekleşecek olan “Buğra Gülsoy ile Yazarın Yolculuğu’’ söyleşisinin ardından Günün sonunda Şenay Lambaoğlu Caz Konseri ile dinleyicisiyle olacak.

DÖRDÜNCÜ GÜN

Moderatörlüğünü Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yapacağı “Cumhuriyetin 100’ünde Tarih, Sanat, Edebiyat” söyleşisinin konukları arasında; Emre Kongar, Zülâl Kalkandelen, A. Celal Binzet olacak. Ahmet Ümit “Bir Aşk Masalı’’ söyleşisi ile edebiyatseverlerle bir araya gelirken günün ilerleyen saatlerinde Şehr-i Şiir Grubu ve Fransız şair François Coudray şiir teknesinde İstanbullularla buluşacak. Günün sonunda ise “Cumhuriyet Konseri” ile Ali –Aysun Kocatepe sahne alacak.

FİNAL GÜNÜ

“Uluslararası Şiirlerle Umut ve Barış Yolculuğu’’ ile başlayacak final gününde Müjdat Gezen’in “Yüz Yüze’’ adlı interaktif söyleşisinin ardından program, Moderatörlüğünü Mustafa Çevikdoğan’ın yaptığı “Saklı’dan Kuru Kız’a... Ayfer Tunç’la Edebiyat Serüveni Üzerine Söyleşi” ile devam edecek. Fakir Baykurt Öykü Yarışması Ödül Töreni’nin de yapılacağı son gün, Sarıyer Edebiyat Günleri Onur Konuğu ödülü Müjdat Gezen’e verilirken Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü ise bu yıl Ayfer Tunç’un olacak. Edebiyat Günleri’nin finali ise Barabar konseri ile yapılacak.

ŞİİR EŞLİĞİNDE BOĞAZ TURU

10. Sarıyer Edebiyat Günleri programı kapsamında Şiir Teknesi; Yurdaer Okur, Kerem Fırtına, Şehr-i Şiir Grubu ve Fransız şair François Coudrayile maviliklere açılacak. Etkinliğe farklı ilçelerden katılacak edebiyatseverler; Kadıköy ve Beşiktaş'tan kalkacak Şiir Hatları; Grup Yol’a Düş ve Pelin Bindal’ın müzik ve şiir dinletisiyle keyifli bir yolculuk yapacak.

ÖYKÜLER ÖDÜLLERLE BULUŞACAK

İmza günleri, söyleşiler, şiir teknesi, şiir hatları, sergi ve konserlerle renklenecek etkinlikler kapsamında düzenlenen ‘Fakir Baykurt Öykü Yarışması’nda ise ortaokul, lise ve yetişkin kategorisinde dereceye giren katılımcılar ödüllerine kavuşacak.

İMZA GÜNLERİ DOLU DOLU

Etkinlikte; LatifeTekin, Ayşe Kulin, İnci Aral, Buğra Gülsoy, Ahmet Ümit, Atilla Dorsay, Barış Terkoğlu, Timur Soykan, Murat Ağırel, Emre Kongar, İsmail Arı, Zülal Kalkandelen, Özge Özberk, M. Barış Muslu, A. Celal Binzet, Nilgün Ilgaz, Yavuz Ekinci, Kemal Varol, Sunay Akın, Kerem Fırtına, Aytül Akal, İhsan Eliaçık, Zümra Atalay, Işık Öğütçü, Pelin Batu, Nazım Alpman, Musa Ağacık ve Adnan Özyalçıner ve birbirinden farklı usta isim edebiyatseverler için imza günü düzenleyecek.