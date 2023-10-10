Eden Hazard, 32 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı

Premier Lig'de oynadığı dönem boyunca dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen, Real Madrid'e transfer olduktan sonra üst üste yaşadığı sakatlıklarla kariyeri düşüşe geçen 32 yaşındaki Eden Hazard, futbolu bıraktığını açıkladı.

Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard, 32 yaşında aktif futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Chelsea'de forma giydiği 7 sezon boyunca dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen ancak 2019'da Real Madrid'e transfer olduktan sonra peş peşe yaşadığı sakatlıklarla kariyeri düşüşe geçen Hazard, Madrid ekibiyle 1 sezon daha kontratı bulunmasına rağmen sözleşmesini feshetmiş, yaz döneminde ise kulüpsüz kalmıştı.

32 yaşındaki yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duygularını şöyle ifade etti:

“16 yıl ve 700’den fazla oynanan maçtan sonra profesyonel kariyerimi sonlandırmaya karar verdim. Hayalimi gerçekleştirdim, dünyanın dört bir yanında birçok sahada oynadım ve eğlendim. Kariyerim boyunca büyük yöneticiler, koçlar ve takım arkadaşları ile tanışmak bana şans verdi Bu güzel zamanlar için herkese teşekkür ederim, hepinizi özleyeceğim. Ayrıca oynadığım kulüplere teşekkür etmek istiyorum: Lille, Chelsea ve Real Madrid ve Belçika için RBFA’ya teşekkür ediyorum. Aileme, arkadaşlarıma, danışanlarıma ve iyi günde kötü günde yanımda olan insanlara özel teşekkür ederim. Sonunda, bunca yıldır beni takip eden hayranlarıma ve oynadığım her yerde verdiğiniz cesaret için çok teşekkür ederim. Şimdi sevdiklerimin tadını çıkarma ve yeni deneyimler yaşama zamanı. Çok yakında saha dışında görüşürüz arkadaşlar.”

REAL MADRİD TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

Hazard, Premier Lig’de 7 sezonda Chelsea formasıyla oynadığı 245 maçta 85 gol, 61 asistlik performans sergileyerek, 115 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid tarihinin en pahalı transferi olmuştu. İspanya kariyerinde birçok sakatlık problemi yaşayan Belçikalı yıldız, toplamda 500 günden uzun süre sakatlık sebebiyle formasından uzak kaldı.

Eden Hazard, son olarak geçtiğimiz sezon İspanya La Liga’nın 34. haftasında Getafe karşısında forma giyerken 61 dakika sahada kaldı. Hazard, Madrid ekibinde oynadığı 76 maçta 7 gol, 12 asistle takımına katkı sağlarken Belçika Milli Takımı’yla 126 maçta 33 gol, 36 asist yaptı.

Hazard, kariyerinde Lille ile birer Fransa Ligi ve Fransa Kupası şampiyonluğu, Chelsea’de 2’şer UEFA Avrupa Ligi ve Premier Lig, 1’er İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Kupası şampiyonluğu, Real Madrid’le de 2 kez La Liga şampiyonluğu, 1’er kez Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Kupası, UEFA Süper Kupa, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Belçikalı oyuncu, bireysel olarak da 2015 yılında İngiltere’de yılın futbolcusu, 2010 ve 2012 yılları arasında 2 kez Lille’de, 2014-2015 sezonunda da Chelsea’de sezonun oyuncusu ödülünün sahibi oldu.