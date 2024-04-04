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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı CHP'li Akın mazbatasını aldı

Mazbatasını alan Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı CHP'li Filiz Gencan Akın, "Kadını yücelten, kadına değer veren bizlere seçme ve seçilme hakkını veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bugüne kadar yolundaydık bundan sonra da Atamızın izinde, onun ilke ve devrimlerinden şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Çok onurlu ve gururluyum" dedi.

Yerel Seçim 2024
  • 04.04.2024 17:45
  • Giriş: 04.04.2024 17:45
  • Güncelleme: 04.04.2024 17:52
Kaynak: ANKA
Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı CHP'li Akın mazbatasını aldı
Fotoğraf: ANKA

Edirne'nin ilk kadın Belediye Başkanı CHP'li Filiz Gencan Akın, Edirne Adliyesi’nde mazbatasını aldı.

Akın’ı adliye önünde bekleyen vatandaşlar karşıladı. Ardından Edirne Belediyesi’nde devir teslim töreni düzenlendi. Akın, görevi Recep Gürkan’dan teslim aldı. Gürkan, Akın’a, "10 Yılda Neler Yaptık" kitapçığını verdi ve belediye mühürünü teslim etti.

"ADİL VE EŞİT DAVRANACAĞIMA SÖZ VERİYORUM"

Akın, mazbatkasını aldıktan sonra yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"31 Mart yerel seçimlerinde haklımızın özgür iradesi sandığa yansımış ve ben bugün Edirne’nin ilk kadın belediye başkanı olarak huzurlarınızdayım. Kadını yücelten, kadına değer veren bizlere seçme ve seçilme hakkını veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bugüne kadar yolundaydık bundan sonra da Atamızın izinde onun ilke ve devrimlerinden şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Çok onurlu ve gururluyum. Ayrıca bugün burada 15 yıl görev yaptığım adliyede gerçekleşiyor. Bugüne kadar verdiğimiz hak, hukuk mücadelesini bundan sonra Edirne’de yaşayan tüm vatandaşlarımıza adil ve eşit davranacağıma söz veriyorum."
 

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