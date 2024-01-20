Edirne’de kar yağışı

Edirne merkezde karla karışık yağmur görülürken, Balkanlara yakın sınır köylerde ise kar yağışı etkili oluyor.

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde ve rakımı yüksek köylerde kar yağışı etkili oluyor. Lalapaşa ilçesine bağlı ve Bulgaristan’a sınır köylerinden birisi olan Hamzabeyli’de sabaha karşı başlayan sağanak yerini önce karla karışık yağmura, sonra ise tamamen hafif kar yağışına bıraktı. Yerler, otomobillerin üstü ve çatılar hafif şekilde beyaza büründü.

Avrupa’ya açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kayganlaşmaması için ise kar küreme araçları ve ekipler de hazırlıklarını tamamladı. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu kentte yağışın gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.





