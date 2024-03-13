Edirne’de sağanak ve dolu etkili oldu: Evleri su bastı

Edirne’de etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Bodrum katında bulunan bazı evleri ise su bastı.

Yerel 13.03.2024 23:34 Giriş: 13.03.2024 23:34

Güncelleme: 13.03.2024 23:35 Kaynak: İHA

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FOTOĞRAF: İHA