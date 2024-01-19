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Ege Denizi'nde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Ege Denizi'nde Eğriboz Adası açıklarında 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Atina'da da hissedildiği belirtilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4,4 olarak açıkladı.

Güncel
  • 19.01.2024 17:23
  • Giriş: 19.01.2024 17:23
  • Güncelleme: 19.01.2024 17:34
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Eğriboz adası açıklarındaki deprem Atina'da hissedildi. 

Depreme ilişkin fet ve Acil Durum Eğitim Merkezi'nden (AFAD) yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4,4 olarak açıklandı. 

AFAD verilerine göre, saat 17.14'te meydana gelen deprem, 9.94 km derinlikte gerçekleşti. 

Naci Görürden Adıyaman depremi değerlendirmesi
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