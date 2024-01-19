Ege Denizi'nde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Ege Denizi'nde Eğriboz Adası açıklarında 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Atina'da da hissedildiği belirtilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4,4 olarak açıkladı.

Güncel 19.01.2024 17:23 Giriş: 19.01.2024 17:23

Güncelleme: 19.01.2024 17:34 Kaynak: Haber Merkezi

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