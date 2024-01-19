Ege Denizi'nde deprem
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Ege Denizi'nde Eğriboz Adası açıklarında 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Atina'da da hissedildiği belirtilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4,4 olarak açıkladı.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Eğriboz adası açıklarındaki deprem Atina'da hissedildi.
Depreme ilişkin fet ve Acil Durum Eğitim Merkezi'nden (AFAD) yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4,4 olarak açıklandı.
AFAD verilerine göre, saat 17.14'te meydana gelen deprem, 9.94 km derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 19, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [215.82 km] Çeşme (İzmir)
Tarih:2024-01-19
Saat:17:14:05 TSİ
Enlem:38.52667 N
Boylam:23.80222 E
Derinlik:9.94 km
Detay:https://t.co/F4b7Yor6Ev@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi