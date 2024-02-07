Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Orta Ege için fırtına uyarısında bulundu. Yarın öğle saatlerinde başlaması beklenen rüzgarın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Orta Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Orta Ege'de rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.