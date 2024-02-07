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Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Orta Ege için fırtına uyarısında bulundu. Yarın öğle saatlerinde başlaması beklenen rüzgarın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Güncel
  • 07.02.2024 17:30
  • Giriş: 07.02.2024 17:30
  • Güncelleme: 07.02.2024 17:33
Kaynak: AA
Ege için fırtına uyarısı
Fotoğraf: AA

Orta Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Orta Ege'de rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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