Ege için fırtına uyarısı
Meteoroloji, Orta Ege için fırtına uyarısında bulundu. Yarın öğle saatlerinde başlaması beklenen rüzgarın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Kaynak: AA
Orta Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Orta Ege'de rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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