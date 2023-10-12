Ege Üniversitesi'nde yemek zamlarına karşı imza topladı

Ege Üniversitesi öğrencileri, yemekhane fiyatlarına yapılan zamların geri alınması talebiyle topladıkları imzaları rektörlüğe teslim etti. Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada, “Uygun fiyata sağlıklı, nitelikli öğünler yemek bizim en doğal hakkımızdır, bu hakkımızdan vazgeçmiyoruz” denildi.

BİRGÜN EGE

Ege Üniversitesi (EÜ) ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) yemek fiyatlarına yapılan zamlara tepkiler devam ediyor. EÜ Üniversitesi öğrencileri, okul yemekhanesinde ücretlerin 6 buçuk liradan 15 liraya çıkarılan zammın geri çekilmesi için topladıkları bin 500 imzayı rektörlüğe teslim etti. İmzaların teslimi öncesinde öğrenciler basın açıklaması gerçekleştirdi.



Açıklamada, “İçerisinde bulunduğumuz ekonomik kriz koşullarında biz üniversite öğrencileri temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta güçlük çekiyoruz! Devletin verdiği 1250 TL’lik burs-kredi ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetmiyor. Uçuk kira fiyatlarını karşılayamıyor, niteliksiz yurtlarda kalmaya mecbur bırakılıyoruz. Her şeyin fiyatı günden güne artarken, dışarıda içeceğimiz bir çayın dahi hesabını yapan bizler, üniversitemizde de temel ihtiyacımız olan beslenmeye ulaşamıyoruz. EÜ, 8 buçuk milyar ödenekle en yüksek ödeneği alan 4’üncü üniversite olurken, üniversitenin rektörü TOGG ile şov yaparken, faturanın öğrencilere kesilmesini kabul etmiyoruz” denildi.

ZAMLAR GERİ ÇEKİLSİN

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kendini öğrenci dostu olarak tanımlayan, öğrencilerle arasının çok iyi olduğunu söyleyen Rektör Necdet Budak, okulun ilk gününden beri yemekhane zamlarına gösterdiğimiz tepkilere rağmen bizimle herhangi bir görüşme talep etmedi, öğrencilerinin isteklerini dinlemedi. Biz, bugün, burada taleplerimizi tekrarlıyoruz. Tüm öğünlerde yapılan zamlar geri çekilsin. Yemekhane fiyatları rektörün veya yemek şirketlerinin çıkarına göre değil, öğrencilerin yararına göre şekillensin. Bu bağlamda bizim öncelikli talebimiz; tüm öğünlerde fiyatların geri çekilerek 6 buçuk lirada sabit kalmasıdır. Yemek çeşitliliği ve miktarı arttırılsın. Verilen yemekler karnımızı doyurmamakta ve besin değerleri açısından yetersiz kalmaktadır. Dengeli beslenme ilkelerine uygun ve doyurucu porsiyonda olan yemekler istiyoruz. Öğünler kalori ve sağlık açısından nitelikli hale getirilsin. Okulda verilen yemekler hijyenik koşullardan uzak olup, içinden çeşitli yabancı maddeler çıkmaktadır. Hijyenik koşullarda hazırlanmış, kalori dengesine uygun yemekler istiyoruz. Üniversitemizin özneleri olarak okulumuzda uygun fiyata sağlıklı, nitelikli öğünler yemek bizim en doğal hakkımızdır, bu hakkımızdan vazgeçmiyoruz.”