Ege’nin tamamı ana muhalefetin

CHP, Ege Bölgesi’nin tamamında oyunu artırırken Cumhur İttifakı’nın bileşenleri büyük oy kaybına uğradı. Mevcut belediyelerini koruyan CHP, Afyon, Denizli, Manisa, Uşak’ın yanı sıra Kütahya’da seçimleri kazandı.

Haber Merkezi

Ege illerinde "değişim rüzgarı" yaşandı. CHP bölgenin tamamında oyunu artırırken iktidardaki Cumhur İttifakı'nın bileşenleri büyük oy kaybına uğradı. Mevcut belediyeleri İzmir, Aydın ve Muğla'yı koruyan CHP büyük bir sürprize imza atarak Afyon, Denizli, Manisa ve Uşak'ta seçimleri büyük oy farkıyla kazandı. Kütahya'da ise CHP ile MHP arasında arasında kıyasıya yarış yaşandı.

Önceki seçimlerde sahillerde kazanan CHP, bölgenin tamamına hakim oldu.

Afyon, Denizli, Manisa, Uşak ve Kütahya CHP’ye geçti.

MUĞLA'DA ARAS KAZANDI

MUĞLA: CHP'deki "değişim rüzgarı" Muğla'da da kendisini gösterdi. Mevcut Belediye Başkanı Osman Gürün'ün yerine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras aday gösterildi. Aras, Cumhur İttifakı'nın adayı Aydın Ayaydın ile yarıştı. Oyların yüzde 55,98'ini alan Aras seçimleri kazandı. AKP'nin adayı 32,22 oy aldı. CHP Seydikemer ve Kavaklıdere hariç bütün ilçelerde kazandı.

AYDIN: Kentteki seçim CHP'nin adayı mevcut belediye başkanı Özlem Çerçioğlu ve AKP'nin adayı Mustafa Savaş arasında geçti. Oyların yüzde 50,26'sını alan Çerçioğlu yeniden seçildi.

MANİSA: CHP, Genel Başkan Özgür Özel'in memleketi Manisa'da büyük bir sürprize imza attı. CHP'nin adayı Ferdi Zeyrek, Cumhur İttifakı'nın adayı mevcut belediye başkanı MHP'li Cengiz Ergün'e büyük bir fark atarak seçimi kazandı. Zeyrek oyların 56,05'ini alırken, MHP'nin adayı Ergün, yüzde 30,23 oy alabildi.

DENİZLİ: Kentteki yarış CHP'nin adayı B. Nuri Çavuşoğlu, AKP'nin adayı Osman Zolan arasında geçti. Oyların yüzde 44.72'sini alan CHP'li Çavuşoğlu ipi göğüslemeyi başardı. CHP Büyükşehir Belediyesi'nin yanısıra 19 ilçenin 13'ünde seçimi önde bitirmeyi başardı.

AFYON: Kentte CHP'nin adayı Burcu Köksal büyük bir başarıya imza attı. Oyların 50,63'ünü alan Burcu Köksal, oyların yüzde 32,01'ini alan AKP'nin adayı H. Ceylan Uluçay'a fark atarak kazandı.

UŞAK: CHP, kenti AKP'den almayı başardı. CHP'li Özkan Yalım oyların yüzde 40,77'sini alarak seçimleri kazandı.

KÜTAHYA: Kentteki seçim büyük çekişmeye sahne oldu. CHP'nin adayı Eyüp Kahveci ile mevcut belediye başkanı Alim Işık arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. CHP'li Kahveci yüzde 29.61 ile seçimi önde götürürken, MHP'li Işık yüzde 28.88 oy aldı.