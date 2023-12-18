Eğilim ‘kent uzlaşısı’

81 ilde aday çıkarma eğiliminde olan DEM Parti’de, “Kent uzlaşısı” formülü, işbirliğine kapı aralıyor. Kaynaklar, AKP’ye kapıların kapalı olduğunu söylüyor.

Mustafa BİLDİRCİN

DEM Parti’de, yerel seçim stratejisine yönelik kritik önemdeki Parti Meclisi Toplantısı’nda konuşulanların detayları belli oldu. DEM Parti, yerel seçimlerde işbirliği için yetkiyi MYK ve eş başkanlara verdi. PM Toplantısı’nın ardından hazırlanan sonuç bildirgesi, partide ağırlıklı eğilimin bölgesel işbirliği olduğunu ortaya koydu.

DEM Parti PM’de ağırlıklı gündemin yerel yönetim seçimleri olduğu bildirildi. PM üyeleri, uzun süren toplantının ardından partinin yerel seçimlere yönelik ilkesel tutumunu belirledi. Partinin, “Vereceğimiz kararlar ve kuracağımız stratejik denklemlerle bütün Türkiye halklarına kazandıracağız” ifadesi ile açıkladığı ilkesel tutum, 10 maddeden oluştu.

KAYYUM POLİTİKASI

DEM Parti’de siyasi partilerle diyalog süreci devam edecek. Görüşülecek partilerde, “Evrensel insan haklarına ve kadın özgürlükçü politikalara bağlılık” kriteri göz önüne alınacak. Mart 2024’teki yerel seçimlerde öncelik, kayyım atanan belediyeleri, “Halk iradesiyle yönetmek üzere geri almak” olacak. Hedef kapsamında çeşitli iş birlikleri ve güç birliklerine zemin hazırlanacak.

Parti, Türkiye’nin batısında ise Kent Uzlaşısı stratejisiyle hareket edecek. Bu kapsamda geniş kesimlerle ortak bir mücadele örülecek. DEM Parti, kent uzlaşısı stratejisi kapsamında tüm toplumsal taraflar ve siyasi aktörlere, “Görüşmeye hazırız” mesajı verecek.

Mart 2024 seçimleri trafiğinde parti, kendi adayları ve listesi ile kent yönetimlerinde yer alma eğilimini de parti kurullarında tartışmaya devam edecek. BirGün’e konuşan parti kaynakları, “Kent Uzlaşısı” kavramının, yurttaşın tüm örgütlü kesimlerini ve duyarlı yurttaşları kapsadığını belirtiyor. Seçimlerde, “Halkın ortak çıkarı için ne gerektiriyorsa onun yapılacağı belirten kaynaklar, “Aday çıkarmayacağınız kentler olacak mı?” sorusuna ise şu yanıtı veriyor: “Yalnızca sandık odaklı değiliz. Seçimlerden sonra da katılımcı demokrasiyi sağlamak ve tüm herkesin yönetimde söz sahibi olmasına imkan vermek amacındayız.”

DEM Parti, AKP’ye ise tamamen kapıları kapatıyor. İlkelerini ortaya koyan parti, AKP’nin bu ilkelerin zıttı yönde hareket ettiğini belirtiyor.