Ya 81 ilde aday ya kent uzlaşısı

DEM Parti iki seçeneği masaya yatıracak. İlk seçenekte parti, 81 ilde aday çıkartarak CHP ile işbirliği yapmayacak. “Kent uzlaşısı” seçeneğinde ise CHP’nin iddialı adayı desteklenecek, aynı hassasiyet CHP’den de beklenecek.

Mustafa BİLDİRCİN

DEM Parti, yarın toplanacak PM'de yerel seçimlere yönelik iki stratejiyi tartışacak. İlk seçeneğe göre, 81 ilde aday çıkarılacak, toplumsal muhalefetin DEM adayı üzerinde ortaklaşması için çalışılacak. CHP'nin adayı üzerinde kent uzlaşısı olması durumunda CHP adayı desteklemek, DEM ya da başka bir muhalefet partisinin kazanma ihtimali varsa CHP’nin fedakarlıkta bulunmasını istemek de ikinci seçenek olarak öne çıkıyor.

31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken tutumu en çok merak edilen partilerden DEM Parti, seçimlere yönelik iki seçeneği tartışacak. Yarın toplanacak Parti Meclisi, MYK’nin eğilimi doğrultusunda seçenekleri değerlendirecek.

MASADA İKİ SEÇENEK VAR

Masadaki seçeneklerden biri 81 ilde aday çıkarmak olarak belirlendi. Bu seçeneğin kabul edilmesi halinde CHP ile işbirliği ihtimali ortadan kalkacak. Böyle bir durumda DEM Parti, CHP dışındaki muhalefet partileri ile görüşme trafiğini sürdürecek. Bu kapsamda Kürt partileri başta olmak üzere, sol-sosyalist partiler ile toplumsal muhalefetin DEM Parti adayı üzerinde ortaklaşması sağlanacak.

Masadaki bir diğer seçenek olan “Kent uzlaşısı” modeli üzerinde de tartışılacak. Eğer bir kentte CHP’nin adayı üzerinde uzlaşı varsa o uzlaşı esas alınacak. DEM veya bir başka muhalefet partisinin kazanma ihtimalinin olduğu kentlerde, “CHP’den fedakarlıkta bulunması” talep edilecek.

KAYYUM POLİTİKASINA BOYUN EĞİLMEYECEK

Edinilen bilgiye göre DEM Parti, iktidarın kayyum politikasını da dikkate alarak yol haritasını belirleyecek. Dosyaları Yargıtay'da kesinleşmek üzere olanları aday göstermeme eğiliminde olan DEM Parti, ancak halkın talebinin bu isimlerden biri üzerinde yoğunlaşması durumunda bunu göz ardı da etmeyecek. Ancak bunun bir istisnası olduğu ifade edildi. DEM Parti’nin kazanma ihtimalinin yüksek olduğu kentlerde bu isimlerin halk uzlaşısı olsa bile aday gösterilmemesinin akılcı bir politika olacağı değerlendirmeleri de yapılıyor.