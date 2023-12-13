Özgür Özel'den DEM Parti'ye ziyaret: Görüşmelerin demokrasiye katkı sağlayacağına inanıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren heyetler arası görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan genel başkanlar, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve demokrasi için siyasi partilerin diyalog halinde bulunmasının önemli olduğunu vurguladılar.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı, partinin genel merkezinde ziyaret etti.

Parti heyetleri arasında saat 15.00'da başlayan görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Özgür Özel'e ve partinin genel başkan yardımcıları Gül Çiftti, Gökhan Zeybek ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

CHP liderini, DEM Parti eş genel başkan yardımcıları Mehmet Rüştü Tiryaki ve Özlem Gündüz karşıladı.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

BAKIRHAN: "SİYASİ PARTİLER, SORUNLARI DİYALOGLA ÇÖZER"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Bakırhan, "Siyasi partiler, sorunları diyalog ve müzakereyle çözer. Muhalefet partilerinin daha fazla diyaloğa ihtiyacı var" dedi.

ÖZEL: "DEMOKRASİ İÇİN FAYDALI GÖRÜŞMELER"

Bakırhan'ın ardından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de görüşmenin verimli geçtiğini vurgularken "Önümüzdeki süreci değerlendirdik. Biz bu diyaloğun ve görüşmelerin Türkiye demokrasisine çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise, "Bir araya gelmişken Türkiye'nin içinden geçtiği krizleri değerlendirdik. Demokrasiye model olması gereken, Türkiye'nin sorunlarını konuşmak üzerine bütün partilerle diyalog yollarının açık tutulması önemlidir" diye konuştu.

Ortak basın toplantısının ardından soru alınmadı.