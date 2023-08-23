Eğitim Bakanı Tekin, tartışılan isme toz kondurmadı: En güvendiğimiz arkadaşlardan biri!

BirGün'ün ortaya çıkardığı Karaman’daki Ensar Vakfı’na bağlı yurtlarda 45 çocuğa tecavüz edilmesi skandalında hakkında soruşturma açılan ve kısa süre önce Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Asım Sultanoğlu’na ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “En çok güvendiğimiz arkadaşlardan bir tanesini de Şanlıurfa'da İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve getirdik. Bu atamayı yaparken tamamen Şanlıurfa'nın ihtiyaçlarını düşündük” dedi.

birgun.net

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Öğretmenler Odası Buluşmaları” kapsamında ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerle bir araya geldi.

Tekin burada yaptığı konuşmada, 2016 yılında Karaman’da 45 erkek çocuğun tecavüze uğraması skandalıyla ilgili hakkında soruşturma açılan Asım Sultanoğlu’nun tüm itirazlara rağmen Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmasına değindi. Sultanoğlu’na sahip çıkan Tekin, “Çok güvendiğimiz arkadaşlardan biri” dedi. AA'nın aktardığına göre Tekin şöyle konuştu:

“Kamuoyunda yapılan eleştirileri realiteden uzak, Bakanlıkla herhangi bir diyalog içerisine girilmeden yapılmış, tamamen siyasi polemik konusu açıklamalar olarak görüyorum. Bizler, herhangi bir ile Milli Eğitim İl Müdürü atarken, yönetici atarken, önce ilin ihtiyaçlarını ortaya koyuyoruz. Biz şunu gördük, Şanlıurfa'da çok ciddi bir derslik ihtiyacı var. Dolayısıyla bu ihtiyacı giderebilecek şekilde yatırım, inşaat, arsa üretme ve bu süreci Bakanlıkla koordineli bir biçimde yakından takip etmek konusunda en çok güvendiğimiz arkadaşlardan bir tanesini de Şanlıurfa'da İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve getirdik. Bu atamayı yaparken tamamen Şanlıurfa'nın ihtiyaçlarını düşündük.”

NE OLMUŞTU?

Karaman’da 45 çocuğa tecavüz edilmesini 2016 yılında BirGün muhabiri Serbay Mansuroğlu ortaya çıkarmıştı. Olay Türkiye’de infiale neden olmuş ve aylarca tarikat yurtlarındaki çocukların güvenliği tartışılmıştı.

Skandalla ilgili görülen davada, çocuklara tecavüz eden Muharrem Büyüktürk, 508 yıl ceza almış ancak yargı arka plandaki örgütlenmeye dokunmamıştı. Asım Sultanoğlu hakkında açılan soruşturmadan da bir sonuç çıkmamıştı.

AKP iktidarı halkın tepkisine rağmen Ensar Vakfı’na sahip çıkarken, Karaman Valiliği ise mahkeme süresince il sınırları içerisinde toplanma, toplantı, basın açıklaması, gösteri yürüyüşü, miting, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma gibi etkinlikleri yasaklamıştı.

BirGün muhabiri Serbay Mansuroğlu'nun yaptığı haberde dönemin Karaman Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nun, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Ensar ve KAİMDER'e ait yurtlara dair" müzekkere cevabında, "İlimizde KAİMDER ya da Ensar Vakfı'na bağlı ev ya da yurt bulunmamaktadır" yanıtını verdiği ve savcılığa yalan beyanda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

2019 yılında gazeteci İsmail Saymaz, olaydan 4,5 yıl sonra İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve iki idareciye soruşturma izni verildiğini yazmıştı.

Karaman'da Ensar Vakfı skandalı sonrasında Sultanoğlu’nun Bursa ve Kahramanmaraş’ta İl Milli Eğitim Müdürü olması gündeme gelmiş fakat tepkilerinin ardından atamalar iptal edilmişti.